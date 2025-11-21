Caso de acuerdo de tierras en Pune: la policía acusó a Shital Tejwani durante más de cinco horas







Por segunda vez esta semana, el Poner políticas han interrogado a Shital Tejwani, acusado de la supuesta venta ilegal de tierras del gobierno a la empresa del hijo del viceministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar, Parth Pawar, dijeron funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.

Tejwani fue interrogado el jueves durante más de cinco horas por funcionarios del Ala de Delitos Económicos (EOW) en el caso de transacción de tierras de Pune registrado en la comisaría de Khadak, dijo un funcionario, informó PTI.

La policía la interrogó anteriormente el martes.

Aparte de Tejwani, Parth Pawar`s El socio comercial Digvijay Patil y el suspendido tehsildar Suryakant Yeole, quien supuestamente abusó de su poder al emitir avisos de desalojo al Botanical Survey of India (BSI), son los acusados ​​en el caso del acuerdo de tierras de Pune, informó PTI.

El propio Parth Pawar no ha sido nombrado acusado ya que su nombre no aparecía en la escritura de venta, dijo anteriormente la policía.

«Tejwani estuvo en la oficina de la EOW durante más de cinco horas. Nos presentó documentos adicionales, como algunos acuerdos y documentos de poder. Sobre esa base, se registró una declaración adicional y se le permitió irse por la noche», dijo el funcionario de la EOW, informó PTI.

Tejwani supuestamente celebró un acuerdo para vender la parcela de tierra de 40 acres a la empresa de Parth Pawar y Digvijay Patil. Amadea Enterprises LLPactuando bajo un poder notarial para 272 antiguos propietarios de la tierra. El terreno es propiedad del gobierno, que lo ha arrendado al BSI.

Un comité encabezado por el inspector general conjunto de registro, Rajendra Muthe, presentó un informe de investigación al gobierno, acusando al subregistrador RB Taru, Patil y Tejwani por la transacción ilegal.

Además de que la venta fue ilegal, ya que se trata de terrenos del gobierno, también salió a la luz que Amadea Enterprises estaba exenta del impuesto de timbre de 21 millones de rupias.

Tejwani y Patil supuestamente llegaron a un acuerdo y ejecutaron la escritura de venta a pesar de saber que era propiedad del gobiernosegún la policía.

Mientras tanto, el líder del Partido Legislativo del Congreso, Vijay Wadettiwar, apeló al Ministro Principal, Devendra Fadnavis, para que se presente un caso penal contra todos los funcionarios y beneficiarios involucrados en la malversación de millones de rupias en la estafa de tierras de Pune, informó IANS.

En una carta, afirmó que las transacciones ilegales de tierras gubernamentales por valor de millones de rupias en Pune Mundhwa se llevaron a cabo con la connivencia de individuos privados y funcionarios gubernamentales seleccionados, y que se trataba de una conspiración bien planificada para usurpar tierras propiedad del gobierno.

Su carta llega en medio de una furiosa controversia que involucra a la Viceministro Principal y el hijo del jefe del NCP, Ajit Pawar, Parth Pawar, Amedea Enterprises LLP, vinculada a la estafa de tierras y el posterior anuncio de cancelación de la escritura de venta.

(Con aportes de PTI)





