Casino respaldado por Jay-Z en Times Square votó

Un casino propuesto en el corazón de Times Square, respaldado por Caesars Palace, Jay-z‘s Nación ROC y el propietario de la construcción SL Green Realty: no avanzará, según una votación esta mañana por el proyecto Comité asesor comunitario (CAC).

«La cuestión de si avanzar la solicitud a la junta de ubicación de la instalación de juegos ha recibido dos votos positivos, lo que significa que la solicitud ha sido desaprobada», concluyó el presidente de CAC, Carl Wilson. audiencia. Cuatro miembros del CAC votaron en contra del proyecto.

La propuesta habría construido un casino de 150,000 pies cuadrados en la Torre de Oficina de Aster Plaza, ubicada en 1515 Broadway, un edificio de 54 pisos que también alberga el Teatro Minskoff, mejor conocido como el hogar del musical «The Lion King». También habría incluido una versión orientada a los deportes del club 40/40, spas, restaurantes y un hotel exclusivo de Jay-Z dentro de un hotel.

«Estamos decepcionados por la decisión y el proceso de hoy», dice un comunicado en nombre de los tres organizadores del proyecto. «El Caesars Palace Times Square fue una propuesta visionaria que tenía como objetivo abordar desafíos de larga data a través de una inversión privada significativa. Si bien no estamos de acuerdo con el resultado de este proceso, seguimos comprometidos con abogar por un cambio positivo en la ciudad que amamos. Hemos construido relaciones sólidas con una comunidad ansiosa por el progreso, y esperamos que aquellos que sean oponemos a este proyecto, tanto en los sectores público como privado, ahora traerá la misma energía y recursos a la comunidad a la resolución de los recursos de los tiempos de verdad».

Organizadores del proyecto reclamado Que la empresa generaría $ 7 mil millones en ingresos por impuestos y tarifas dentro de la primera década de operación, generaría $ 26.7 mil millones en ingresos a las empresas vecinas, 3.000 empleos de construcción al área y proporcionan 3.800 empleos permanentes a los residentes locales.

«Mi asociación con SL Green y Caesars, esta coalición, tiene toda la promesa y el compromiso con la oportunidad económica, el crecimiento y el enriquecimiento para la comunidad, y todos los que visitan el Estado del Empire», dice Jay-Z en el proyecto. resumen ejecutivo.

Pero el proyecto fue una fuente de debate entre las partes interesadas en Times Square y sus alrededores. Sus oponentes, incluida la Asociación de Vecinos de la Kitchen Hell’s Kitchen y varios capítulos de la Unión IATSE, expresaron su preocupación por el aumento del crimen y los efectos negativos en la comunidad circundante de los teatros de Broadway.

«Estamos inmensamente agradecidos con el comité y los líderes locales, especialmente la senadora estatal Liz Krueger, la miembro de la asamblea Tony Simone, el presidente del condado Mark Levine y el miembro del consejo Erik Bottcher, que se paró con los residentes y la comunidad para proteger nuestro vecindario de Times Square y la magia de Broadway para NYC y el mundo», la campaña de casinos no Times Square. escribió En respuesta a la votación de esta mañana.

Su sitio web liza Unas 200 organizaciones y empresas locales como partidarios, incluido el sindicato de la Asociación de Equidad de Actores, que representa a actores y gerentes de escenario que trabajan en teatro en vivo, y la Federación Americana de Músicos Local 802, que en parte representa a músicos que trabajan en Broadway.

«Este fue un voto para proteger la magia de Broadway para los cien mil neoyorquinos que dependen de ella para sus medios de vida, y por las decenas de millones que vienen de todo el mundo para experimentarlo. Un casino puede ir a cualquier parte, pero Broadway solo vive aquí», dijo Jason Laks, presidente de la Liga de Broadway, en una declaración en las noticias.

El CEO de SL Green Realty, Marc Holliday, no sacó golpes en su respuesta al rechazo, según lo citado por Programa: «Lo que hiciste aquí hoy fue una exhibición despreciable de cobardía, falta de liderazgo, falta de consideración para todas las personas que se beneficiarían de esta propuesta. Usted sabe, cumplimos con el estándar y algo más. El único con coraje para ponerse de pie es el designado de alcalde y gobernador, y todos los demás corren y esconden».