¿Casi sin SIM? Esta es la ubicación para los permisos de conducir en Yakarta y sus alrededores en la actualidad.

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento oficial que todo conductor de vehículo motorizado debe tener. Dado que el período de validez es de sólo cinco años, los propietarios de una tarjeta SIM deben asegurarse de que la renovación se realice a tiempo para que siga siendo válida para su uso en la carretera.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la Policía vuelve a poner en marcha servicios SIM alrededor en varios puntos estratégicos. Gracias a este servicio, los solicitantes no necesitan acudir a la oficina de Satpas, que suele estar llena de colas.

Citando información del sitio web oficial de Korlantas Polri que fue reportada VIVA AutomotrizLunes 12 de enero de 2026, Polda Metro Jaya está preparando servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. La presencia de esta instalación tiene como objetivo acelerar y agilizar el proceso de renovación de SIM.

En el área del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng para solicitar extensiones de SIM.

Para la gente del oeste de Yakarta, los servicios de SIM móvil operan en dos puntos, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden aprovechar los servicios disponibles en Grand Mall Cakung.

Todos los servicios de SIM móvil en el área de Yakarta están abiertos desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Se recomienda a las personas que lleguen temprano porque los cupos de servicio son limitados cada día.

Además de Yakarta, los servicios Mobile SIM también están disponibles en varias zonas intermedias. En Bandung, la gente puede ir a Dago Plaza y al ITC Kebon Kelapa con un horario de servicio de 09.00 a 12.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar los servicios en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB. Para los residentes de Bogor, los servicios están disponibles en BTM Mall y Yogya Dramaga, que operan de 09.00 a 12.00 WIB.

Tenga en cuenta que el servicio Mobile SIM solo ofrece extensiones SIM A y SIM C válidas. Los solicitantes deben traer un KTP activo, licencia de conducir original y fotocopia, así como un certificado de salud y los resultados de las pruebas psicológicas.

De acuerdo con el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, la tarifa para extender SIM A se fija en 80 mil IDR, mientras que SIM C es de 75 mil IDR. Con el servicio Mobile SIM se espera que las personas puedan ampliar su SIM más fácilmente sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.