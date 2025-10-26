Casi se pelean, la boca grosera de Lamine Yamal enfureció a Carvajal y Vinicius

VIVA – La tensión caliente coloreó el final del partido de El Clásico entre real madrid Y Barcelona en el Estadio Santiago Bernabeu, el domingo por la noche WIB (26 de octubre de 2025).

Aunque el Real Madrid ganó 2-1, el ambiente después del pitido largo se calentó debido a una discusión entre ellos. Dani CarvajalVinicius Junior y los jóvenes jugadores del Barcelona Lamina Yamal.

El incidente ocurrió poco después de terminar el partido. Cámaras de televisión captaron el momento en que se vio a Carvajal gritándole a Lamine Yamal. La situación se agravó cuando Eduardo Camavinga intentó evitar que Yamal se emocionara.

Poco después, también se vio a Thibaut Courtois, que parecía emocionado, tratando de acercarse a Yamal, pero sus compañeros lograron calmarlo.

El caos aumentó cuando apareció Vinicius Júnior y pareció decirle palabras duras a Yamal que caminaba hacia el túnel de jugadores.

Por suerte, los agentes de seguridad actuaron rápidamente para contener a Vinicius, que parecía molesto. Según informes de los medios españoles, la tensión se desató por los supuestos comentarios groseros de Yamal a los jugadores del Real Madrid antes de que comenzara el partido.

Más allá del acalorado drama fuera del campo, el Real Madrid se mostró sólido durante todo el partido. Los Blancos se adelantaron a través de Kylian Mbappé en el minuto 22 tras recibir un pase maduro de Jude Bellingham.

Barcelona empató a través de Fermín López en el minuto 38, pero sólo cuatro minutos después, Bellingham volvió a marcar la diferencia.

Bellingham aprovechó con éxito un cabezazo de Eder Militao para marcar un gol, dándole al Madrid una ventaja de 2-1 en el entretiempo.

Al comenzar la segunda parte, la tensión del partido siguió aumentando. El Barcelona intentó con todas sus fuerzas alcanzarlo, pero tuvo que perder a Pedri en el tiempo de descuento (90+9′) tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Aurelien Tchouameni.

Tras la tarjeta roja, las emociones de los jugadores de ambos equipos se encendieron nuevamente. Frente al pasillo que conduce al vestuario, varios jugadores se vieron envueltos en una discusión, pero la situación se calmó antes de que se produjeran más enfrentamientos físicos.

La seguridad y los funcionarios de ambos clubes se apresuraron a separar a los jugadores para evitar una escalada. Después de varios minutos de tensión, la situación finalmente volvió a la normalidad.

Esta victoria afianza aún más al Real Madrid en lo más alto de la clasificación de LaLiga 2025/2026 con 27 puntos en 10 partidos. Mientras tanto, el Barcelona se mantiene estancado en el segundo puesto con 22 puntos, a cinco puntos de su eterno rival.