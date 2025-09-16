Casi perfecto, la personalidad original de Tasya Farasya fue demolida

VIVA – número Tasya farasya Ahora está cosechando el foco público. Los influenciadores de belleza cuyas vidas son codiciadas por muchos fanáticos acaban de demandar por el divorcio de su esposo, Ahmad assegaf. De hecho, se sabe que ambos se conocen desde la infancia y estuvieron casados ​​durante 7 años.

Leer también: Tasya Farasya demandó por el divorcio de los internautas que destacan las cargas de Tasyi Athasyia, algunos fueron extraños



La personalidad original de Tasya Farasya también se convirtió en una conversación. Como celebridad, muchos solo vieron a Tasya Farasya en la cámara, pero no sabían cómo la gente vio la figura original.

Esto también fue revelado por el asistente, Galih Soedirdjo, cuando llegó a un programa de entrevistas en uno de los programas de televisión privados. Galih dijo que estaba asombrado de ver a Tasya Farasya, que era muy obediente al llevar a cabo la adoración como una mujer musulmana.

Leer también: No conozco la contraseña del teléfono celular del esposo, Tasya Farasya: hay algo …



«Tasya es muy religiosa, a pesar de que no usa hijab. Pero es una persona que persigue la religión del Islam. Es decir, es musulmán», explicó Galih, citando un video de Tiktok, martes 16 de septiembre de 2025.

Además de sus actividades muy llenas para la filmación y los negocios, Tasya Farasya aparentemente nunca dejó la oración de 5 veces. De hecho, las prácticas de la Sunnah todavía son realizadas por la madre de dos hijos. Esta es una valiosa lección para Galih y las personas alrededor de Tasya.

Leer también: Nuevamente destacado por el momento de Tasya Farasya preguntó sobre el paciente en matrimonio con Habib Jafar



«Rezó 5 veces, Dhikr, su práctica nunca se separó, su zakat siempre fue. Eso es lo que aprendí de él. Es una persona muy amable, nunca enojada con la gente», dijo Galih.

Al ver la personalidad de Tasya Farasya directamente, Galih se preguntaba dónde la falta de la celebridad. Además de la adoración diligente, también se sabe que Tasya Farasya tiene una cara hermosa y es una figura muy independiente.

Cómo no, Tasya Farasya incluso puede construir un negocio para el suyo que demuestra su capacidad para trabajar.

«De todos modos, si lo ves como, ¿cuál es la falta de falta? Hermosa, la adoración es buena, como si no hubiera falta de eso», explicó Galih.

Las cosas buenas hechas por Tasya Farasya resultaron afectar a las personas que la rodean. Por ejemplo, Galih, que afirmaba ser raramente rezada, ahora aún más diligente gracias a la motivación de la figura de Tasya Farasya.

«Solía ​​rezar raramente. Ahora agradezco a Dios que puedo rezar 5 veces porque me inspiró a él. Sus prácticas eran como ser llevadas.