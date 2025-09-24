¡Casi mil personas son sospechosos! Polri reveló los hechos sorprendentes detrás de la demostración anarquista a fines de agosto

Yakarta, Viva – Polri Abra los datos impactantes relacionados acción Manifestaciones anarquistas que sacudieron a Indonesia al final Agosto Hace 2025. El número de sospechosos se establece casi a través del número de miles.

Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (Kabareskrim) Polri, Comisionado General de Policía SyahardiANTono, dijo que ahora se sospecha un total de 959 personas.

«La policía nacional nombró a 959 sospechosos», dijo Syahar, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Ricuh! La demostración de acción se niega a la ratificación de la ley TNI en el DPRD Karawang

De estas figuras, hasta 664 personas son la edad adulta. Luego, 295 de ellos son niños. La determinación de este estado legal es el resultado de la aplicación de la ley en el nivel de investigación penal y 15 rangos de Polda en todo el país.

Los sospechosos fueron acusados ​​de diferentes artículos según sus roles. La evidencia también se ha asegurado. Como se sabe, tuvo lugar la demostración de finales de agosto Ricuh En varias regiones. En la acción que conduce al caos, las masas dañaron las instalaciones públicas a enfrentamientos con las autoridades.