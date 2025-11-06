Casi besada por un hombre en la calle

Ciudad de México, VIVA – Una persona hombre fue detenido en México tras cometer Acoso sexual contra el presidente claudia sheinbaum (63) en la calle, mientras saludaba a sus seguidores cerca del palacio presidencial en la Ciudad de México.

El incidente indecente ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando Sheinbaum, caminaba en la Ciudad de México antes de un evento en la Secretaría de Educación Pública, cuando de repente un hombre se le acercó por detrás, informó La prensa asociada.

Un video de AP que grabó el incidente afuera del Palacio Nacional en el centro histórico de la ciudad mostró al hombre emergiendo de la multitud e intentando pasar su brazo alrededor de los hombros de Sheinbaum.

Luego, el hombre pareció intentar tocar las caderas y el pecho del presidente, mientras intentaba besar su cuello. Sheinbaum permaneció en silencio hasta que Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Asistencia de México, se puso de pie para evitar que el hombre cometiera el acto indecente.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sufrió acoso sexual

El Universal informó que Sheinbaum intentó calmar la situación y accedió a tomarse una fotografía con el hombre antes de que continuara con sus actividades.

«Besar, tocar, no es sólo acoso, es una agresión sexual que, según la ley penal, se castiga con 1 a 6 años de prisión», dijo el periodista mexicano Carlos Jiménez en una traducción de una publicación en X, que incluía un video del incidente.

El Universal informó que la detención se realizó alrededor de las 21.00 hora local y el hombre quedó detenido en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Se enfrenta a una acusación de acoso y agresión sexual.

Cronología

En su conferencia de prensa matutina del miércoles 5 de noviembre, Sheinbaum anunció que presentó una denuncia contra el presunto responsable. Añadió que esto se debió a su experiencia como mujer que fue objeto de acoso.

«Esto lo he vivido antes, no como presidente, sino como alcalde, como joven estudiante», dijo Sheinbaum, según informó El Sol de México. «Mi reflexión fue: si no presento una denuncia, ¿qué pasará con todas las mujeres de este país?»

«Presenté una denuncia por el acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Que quede claro que, además de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en este país y en el mundo. Nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal. Revisaremos la ley para que este delito sea sancionado en los 32 estados», dijo.