Casi asesinado por la mafia, la policía reveló el hecho sorprendente del hombre sospechoso de ser una moto en Priok

Yakarta, Viva – Un hombre con las iniciales SH casi murió en la mafia después de sospechar de robar motocicleta En Gang 17, Warakas IV, Tanjung PriokNorte de Yakarta.

Leer también: Segundos de un accidente mortal en Daan Mogot, un motociclista asesinado por un camión de caja



En el video que circula en las redes sociales @infopriok, SH parece una cara sangrienta. Se sentó en una silla con una cara hinchada y una herida abierta. Sus manos estaban atadas a una camisa negra, mientras que varios residentes parecían interrogar en un tono alto.

«¡Saludos deportes! ¡Los ladrones de motocicletas son dos personas, solo una sospechosa, la otra huye!» Como se cita de la cuenta, lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: El baile sennggolan terminó en la muerte en el café kemayoran, 1 adolescente fue asesinado por ser apuñalado, 7 perpetradores fueron arrestados



Sin embargo, la historia detrás del berrinche de la masa fue el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tanjung Priok, el comisionado de policía adjunto Handam Samudro reveló un hechos sorprendentes. Autor aparentemente sospechado ODGJ Aka personas con trastornos mentales.

Leer también: Deuda impagas, agente de gas GLP en Kebon Jeruk asesinado por familiares con un cuchillo de cocina



«Bien, aseguramos a los presuntos perpetradores SH. Pero a partir de los resultados del examen inicial, se sospecha que la persona en cuestión tiene un trastorno psiquiátrico», dijo Handam.

La policía encontró una carta de carretera del Hospital Mental Soeharto Heerdjan (RSJ), que fue entregado directamente por la familia SH.

«Hemos coordinado con RSJ Soeharto Heerdjan. La familia planea traer a SH de regreso al hospital para recibir tratamiento», dijo Handam.

Aun así, los investigadores continúan explorando el supuesto robo de la motocicleta. Porque, según los informes de los residentes, SH no actuó solo, pero había otra persona que logró escapar de la ubicación.

«Otros perpetradores que huyen todavía están en persecución. Todavía estamos investigando el estado de participación», dijo nuevamente.