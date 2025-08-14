Casi 320 camiones de ayuda, los petroleros de la ONU enviados a Gaza







El coordinador de actividades gubernamentales de Israel en los territorios (COGAT) dijo que casi 320 camiones que transportan ayuda humanitaria ingresaron Gaza el martes a través de los cruces de Kerem Shalom y Zikim.

Las Naciones Unidas y otros grupos de ayuda recolectaron los envíos dentro de Gaza para su distribución. Cogat también informó que tres petroleros de combustible de la ONU ingresaron a la tira para alimentar los sistemas humanitarios esenciales y que coordinó la rotación de trabajadores humanitarios dentro y fuera de Gaza.

Mientras tanto, World Central Kitchen con sede en Estados Unidos confirmó una acusación israelí de que Terroristas palestinos En Gaza se vieron atrapados en el video que se sufra al personal de ayuda humanitaria. Un informe especial del Servicio de Prensa de Israel el jueves de julio encontró que, según los propios números de la ONU, el 85 por ciento de la ayuda que ingresa a la Franja de Gaza en camión desde el 19 de mayo ha sido robada.

