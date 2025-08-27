CashLez para el efectivo, fortalece el enfoque en la innovación empresarial

Yakarta, Viva – PT Cashlez en todo el mundo Indonesia TBK anunció oficialmente cambios herrada De Cashlez a Cashup. Cambio de vida Este es un paso estratégico para fortalecer el enfoque comercial y fomentar la innovación sostenible en medio del rápido crecimiento industria pago en Indonesia.

Willy Chandry, presidente de PT Cashlez en todo el mundo Indonesia TBK afirmó, aunque marca Y los cambios de identidad visual, el nombre de la entidad legal de la empresa permanente. Cambio de vida Ser un efectivo es un impulso estratégico que marca una transformación integral en nuestro viaje para convertirnos en el socio tecnológico y las soluciones de pago más confiables y confiables.

«Esta nueva identidad no solo refleja el espíritu de innovación que continúa desarrollándose, sino también nuestro compromiso de presentar una solución que sea relevante, adaptada y orientada hacia el crecimiento de los socios comerciales en varios sectores», dijo Willy a partir de su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

Establecida desde 2015, la compañía ha sido conocida como una empresa Pasarela El primero es el piso de la Bolsa de Valores y Pioneros de Indonesia. Pague Guerdway Agregador fuera de línea en Indonesia. Pocket Una licencia para Bank Indonesia Como PJP Nivel 2 y QRIS adquirente, la compañía continúa desempeñando un papel activo en la expansión del acceso financiero para las empresas en toda Indonesia, al proporcionar varias soluciones de pago de tarjetas de crédito, débito, QRIS, Cuenta virtual, Y Compre ahora PAGA PAGAR más tarde (BNPL).

Explicó que la compañía también continuó comprometiéndose con la innovación sostenible al lanzar los últimos dispositivos EDC con tecnología. de doble pantalla que está diseñado para mejorar la eficiencia y la comodidad en el proceso transacción.

Esta nueva tecnología permite comerciante Gestionar los pagos más rápido y con mayor precisión, mientras que los clientes pueden monitorear los detalles de la transacción directamente, creando así una experiencia de pago más transparente, interactiva y profesional.

Cambiar marca y la identidad visual de la compañía se convierte en un «corre deuplicación» que lleva una filosofía de crecimiento y transformación. La letra «C» con una gradación de azul claro y azul oscuro y cubierta de verde al final con una flecha que conduce al máximo del proceso de transformación de empresas que son continuas y continuas al pasar las pares de dinámicas comerciales con la esperanza de que se produzcan un mejor final en todos los aspectos, a saber. partes interesadas por un largo período de tiempo.

El símbolo «Plus/Agregar en el medio de la letra C con flechas hacia arriba y hacia la derecha» ilustra las aspiraciones y el compromiso de la empresa para agregar valor a través de la innovación y el servicio para que la compañía se centre en continuar creciendo y seguir avanzando hacia una mejor dirección en línea con los tiempos.

Willy dijo que a través de esta transformación, la compañía es optimista de que puede fortalecer su posición como proveedor de innovadores, inclusivos y listos para responder a los desafíos futuros.

Según él cambio de vida Esta es la base de una expansión comercial más agresiva. Pelerarean planea expandir la base de comerciantes, enriquecer el ecosistema de servicio que es mayor que pagoy aumentar la colaboración con la banca, fintechy otros socios comerciales estratégicos. Además, la compañía también fortalecerá la penetración en el sector de MIPYME que aún tiene un gran potencial para el crecimiento de las transacciones digital.

«Este año, el desempeño de la compañía muestra tendencias de crecimiento positivas, reflejadas para aumentar el volumen y el valor de las transacciones. La compañía se enfoca en aumentar la eficiencia de rentabilidad y el lanzamiento de nuevos productos y servicios innovadores, por lo que se espera que mejore la rentabilidad. Para el próximo año, el objetivo de la compañía es continuar el crecimiento de los ingresos con un enfoque en la expansión de la base de comerciantes y la diversificación de productos.

En cuanto a Willy, los factores impulsores de rendimiento de la compañía actual son un aumento en las transacciones digitales en Indonesia que continúa creciendo rápidamente, cooperación estratégica con varios bancos, fintechy socios comerciales estratégicos, así como eficiencia operativa consistente.

Mientras tanto, los desafíos que todavía sienten la compañía hoy en día son competiciones apretadas en la industria de pagos digitales y los costos de alta infraestructura de tecnología. Sin embargo, Willy es optimista debido al crecimiento fundamental pago digital En Indonesia es muy fuerte.

Además, enfatizó que la industria de los pagos digitales tiene perspectivas muy brillantes, especialmente con el apoyo de las regulaciones gubernamentales que fomentan la inclusión financiera, la digitalización de las MIPYME y fortalecen los ecosistemas Sociedad sin efectivo.

«El efectivo ve grandes oportunidades desde la dirección de esta política, y esperamos que el apoyo del gobierno pueda continuar fortaleciendo la infraestructura digital, brinde incentivos para los actores de MIPYME y cree un clima comercial saludable en la industria de FinTech. Con esta sinergia, la compañía cree que puede aumentar las contribuciones al crecimiento económico digital de Indonesia». Cerrar Willy.