Casey Stoner finaliza la disputa con Rossi, esta es la razón

VIVA – Motogp No solo sobre la velocidad y la tecnología, sino también la historia de la rivalidad que colorea la pista. Una de las competiciones más legendarias en la historia de este deporte provino de dos grandes nombres: Stoner Y Valentino Rossi.

A lo largo de los años, se sabe que ambos tienen un tenso, prestigio e incluso han provocado controversia en varias series carreras.

Ducati DesMosedici GP7 propiedad de Casey Stoner en 2007

Sin embargo, en MotoGP Austria que se celebró recientemente en el Red Bull Ring, el público fue testigo de una vista rara. Stoner y Rossi parecían saludarse calurosamente, incluso abrazándose en la red antes de que comenzara la carrera. Un momento emocional que marca el final de su vieja disputa.

Tiempo curando heridas viejas

En una entrevista con TNT Sports, Casey Stoner reveló honestamente la razón para abrir una nueva hoja con Rossi.

«Dicen que el tiempo puede curar todas las heridas», dijo Stoner, citado por Viva de Chocar Domingo 31 de agosto de 2025.

«Ha sido mi extraordinario competidor durante años», agregó.

Esta declaración muestra que, aunque la rivalidad de los dos es tan feroz en el pasado, el tiempo y la madurez los hacen más capaces de entenderse. Stoner también enfatizó que ahora, después de abandonar la competencia, podían ver esa rivalidad como algo hermoso y valioso.

Flashback of Stoner y Rossi’s Feud

La competencia Rossi y Stoner es conocida como una de las más intensas de la era moderna de MotoGP. La rivalidad de los dos alcanzó su punto máximo en varios momentos grandes:

Laguna Seca 2008, Rossi llevó a cabo una famosa maniobra en la curva «sacacorchos» de una manera que se considera controvertida. Stoner, quien era entonces el oponente principal, perdió el equilibrio y cayó, aunque todavía logró terminar segundo. Rossi ganó la carrera, pero este incidente agregó tensión entre los dos.

GP de Spanish 2011, otro incidente ocurrió cuando Rossi perdió el control y se estrelló contra Stoner, haciendo que el corredor australiano cayera. Después de la carrera, Rossi fue a Paddock Stoner para disculparse. Stoner aceptó la disculpa, pero con comentarios cínicos que muestran tensión aún lejos del subsidio.

Esta disputa se convirtió en una especia para los fanáticos, porque reunió a dos grandes personajes con un estilo muy diferente de carrera y personalidad. Rossi, que es extravagante y lleno de carisma, se enfrenta a Stoner, que se sabe que es frío, enfocado y no le gusta el servicio de labios.

Rossi toma la iniciativa de reconciliación

Curiosamente, el momento pacífico en el Red Bull Ring no solo sucedió. Aparentemente, Rossi jugó un papel importante en la apertura de la reconciliación. Invitó a Stoner a asistir a Misano en el próximo evento MotoGP, además de invitar a su antiguo rival a visitar Tavullia, la ciudad natal de Rossi, ahora conocida como el centro de la Academia de Young Racer.

Incluso antes del momento austriaco, ambos fueron vistos haciendo sesiones de entrenamiento de Dirtbike juntas. Esto muestra que su relación ha comenzado a derretirse, a pesar de que el público solo se dio cuenta claramente cuando ocurrió un abrazo en la red austriaca.

De rivales a compañeros leyendas

Stoner afirmó que Rossi seguía siendo una persona que respetaba. Llamó a Rossi como «competidores extraordinarios» y evaluó que sus diferencias eran solo parte de la dinámica de la competencia.

Ahora, con sus segunda carrera de carreras, pueden compartir la nostalgia como compañeros de MotoGP Legends. Esta reconciliación también fue bienvenida por los fanáticos, porque se convirtió en un recordatorio de que la rivalidad en la pista no significa que la hostilidad eterna fuera de la carrera.

Duel Valentino Rossi y Casey Stoner en Laguna Seca en 2008

La reconciliación entre Casey Stoner y Valentino Rossi demuestra una cosa: la rivalidad, sin embargo, el calor, puede disminuir con el tiempo. Desde incidentes controvertidos hasta peleas de prestigio en la pista, ambos ahora eligen hacer las paces y respetarse mutuamente.

El momento de su abrazo en Austria no es solo un símbolo pacífico, sino también un recordatorio de que detrás de los rigores de la competencia, hay un lado humano que no se puede negar. Para el mundo de MotoGP, esta es una historia que muestra cómo dos grandes rivales finalmente pueden unirse como un verdadero amigo y leyenda.