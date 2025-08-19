Casey Stoner dijo que Bagnaia tenía una oportunidad de oro para enfrentar el dominio de Marc Márquez

VIVA – ex campeón mundial Motogp, StonerDestacando un fenómeno prominente que está sucediendo en MotoGP 2025: Dominio extraordinario Marc Márquezque según él ahora incluso se convierte en un «problema para todos» en el campeonato. Sin embargo, Stoner cree Francesco Húmedo Sus compañeros de equipo en Ducati en realidad tienen la oportunidad de aprender y desarrollarse a partir de esta difícil situación.

Leer también: Marc Márquez reveló un desafío único en MotoGP 2025, listo si no siempre el más rápido



Dominación inigualable: conviértete en «problema para todos»

Leer también: Ducati estaba enojado con Pecco Bagnaia, el rendimiento en Austria MotoGP está lejos de las expectativas



Según Stoner, es difícil imaginar corredor Otros pueden competir con el nivel actual de Márquez. El dominio del campeón es muy dominante que se convierta en un gran desafío para todos los competidores, no solo Bagnaia.

Bagnaia: Aprenda del campeón

Leer también: Momento cálido Rossi Sapa Stoner en KTM Austria, dos leyendas de MotoGP se encuentran nuevamente



Stoner considera que, aunque Bagnaia está actualmente a la sombra de Márquez, esta condición puede ser una experiencia valiosa. Competir en un equipo con Márquez le dio la oportunidad de absorber el conocimiento profesional de cómo administrar motocicletas, organizar neumáticos, estrategias de carrera que podrían ser una capital fuerte la próxima temporada.

«Siempre aprendes en los peores momentos, y creo que esto es muy útil para que PECCO tome tanta información como sea posible, luego la usas para el próximo año, luego vea lo que sucede», dijo Casey Stoner citado por Viva Automotive de CHACH el martes 19 de agosto de 2025.

«Pero mientras sigas intentando, mientras sigues trabajando, puedes encontrar algo», agregó.

Registro de Domination Trail de Márquez



Marc Márquez Predicción PSG vs Inter en la final de la Liga de Campeones

En la temporada 2025, Márquez registró un dominio difícil para que coincida: 9 victorias de 13 Grand Prix, además de una serie de victorias de sprint, lo que lo convierte en líderes de la clasificación con una diferencia de punto distante.

Este fenómeno no solo llama la atención de Stoner. Muchos observadores e información privilegiada comentaron que el dominio de Márquez ha hecho que la competencia cambie drásticamente. No solo los equipos y otros corredores se vieron afectados, incluso Ducati como fabricante también experimentó una nueva dinámica interna en la gestión del dúo en su garaje.

Casey Stoner presenta una perspectiva aguda sobre el dominio de Marc Márquez en MotoGP 2025. Según él, la fuerza y el rendimiento superiores de Márquez es un desafío difícil para todos los corredores e incluso campeones mundiales como Bagnaia. Sin embargo, para el propio Bagnaia, este puede ser un punto de inflexión importante en su carrera: la oportunidad de aprender directamente del mejor corredor en este momento.