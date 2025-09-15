Casey Bloys de HBO en ‘The Pitt’ Emmy gana, si ‘Hacks’ está terminando, más

Es la mañana después del Emmysy Casey Bloys puede exhalar. El presidente y CEO de HBO Y el contenido de Max se siente bien después de la combinación de HBO y HBO Max aterrizó 30 victorias de Emmy este año, incluidas nueve para series limitadas «The Penguin» (que siempre podría regresar, más sobre eso en un momento) y cinco victorias para la sensación de drama de primer año «.El pitt. «

Esas victorias para «The Pitt», incluida la serie dramática, el actor principal del drama (Noah Wyle) y la actriz de apoyo del drama (Katherine Lanasa), fueron particularmente dulces, dada la narrativa detrás del éxito del espectáculo y lo que eso podría significar para las producciones de Hollywood en general.

«Hacer que ‘el Pitt’ se rompa es un gran problema por muchas razones», dijo Bloys a Variedad el lunes por la mañana. Dio un grito a los productores ejecutivos John Wells, R. Scott Gemmill y Wyle por lograr lo que se propusieron hacer: «Es un gran problema cuando cualquier espectáculo atraviesa», dijo. «Pero creo que un programa que está adoptando los principios de la televisión es mucho más gratificante».

Variedad habló con Bloys sobre lo que sigue para «The Pitt», así como si «Hacks» realmente está terminando después de la temporada 5; su opinión sobre el decepcionante Emmy de «The White Lotus» de este año (y confirma dónde se establecerá la próxima temporada); la mayor sorpresa en Emmy Night; Cuando «Euphoria» podría regresar y un mes para esperar la nueva serie «Game of Thrones» «A Knight of the Seven Kingdoms»; y cómo se está formando 2026.

¿Podría comenzar a sentir una tierra de apoyo para «el Pitt» al predecir que iban a lograr esto?

Nunca cuento con nada de entrar, porque nunca se sabe. Creo que estaba bastante claro que la gente sentía que era «indemnización» versus «el Pitt». Nunca se sabe cómo va a resultar. Pero estoy muy contento con cómo funcionó todo.

Cuando Katherine Lanasa ganó temprano en la noche, debe haberse sentido como, ‘Oh, sí. Esto va a la dirección correcta.

Podrías ver, ‘Esta es una posibilidad’. Podrías comenzar a ver eso.

¿Qué te simboliza el éxito de «The Pitt»? Es un programa que hace estos ritmos de televisión tradicionales de hacer 15 episodios. Además, es una producción local de Los Ángeles.

Es difícil hacer un buen espectáculo, independientemente de si se trata de comedia, drama o documental. Pero lo que John y Noah y Scott querían hacer era hacer un espectáculo de alta calidad, pero también uno que se estableció de una manera que pudieras hacer 15 episodios. Entonces, el concepto del programa que está en esencialmente un conjunto hizo que el presupuesto fuera manejable. Y tienes un grupo de personas que entienden cómo hacer 15 episodios, pero también cómo recuperarlo anualmente. Eso es lo único que creo que nos hemos alejado en la televisión, esa capacidad de traer programas anualmente. Es comprensible, ya que tenemos espectáculos que son enormes y que hacen algún tiempo como «The Last of Us» o «House of the Dragon», la razón por la que la gente los ama es que son grandes espectáculos con efectos especiales y lugares sorprendentes. Genial. Pero creo que tal vez como industria nos hemos centrado mucho en eso, y los programas de pan y tuerto que producen episodios de alta calidad, semana tras semana, es algo realmente difícil de hacer. Para que «el Pitt» sea reconocido por lo que se ha hecho es especialmente gratificante. Siempre es genial ganar premios, pero es especialmente gratificante para el programa que intenta algo que puede ser realmente difícil.

¿Estamos listos para hablar sobre los spin -offs? ¿Una versión nocturna de «The Pitt»?

¡No! Escuche, cuando decidimos avanzar con «The Pitt», la idea fue que vamos a probar esto, y vamos a desarrollar otros programas en este modelo. No tienen que ser un spin -off. Pero ese modelo, creo que «el Pitt» demostró que podría funcionar para nosotros. Así que hemos estado desarrollando otros tipos de espectáculos: un programa de policía, un espectáculo familiar, etc. Los desarrollaremos e intentaremos hacerlo nuevamente. Pero como he dicho, «The Pitt» es un rayo en una botella. Entonces, la idea de que vamos a hacer otro, que va a funcionar, nunca se sabe. Pero sí demostró que el modelo podría funcionar en la transmisión.

Hablemos de algunas de tus otras grandes victorias. «The Penguin» tuvo la mayor cantidad en general, con nueve. Cristin Milioti ganó más actriz principal limitada. Pero, ¿te decepcionó que Colin Farrell no consiguió el Emmy?

Tenía muchas esperanzas. Y obviamente había ganado muchos premios antes de eso, por lo que generalmente es una buena señal. Pero de nuevo, nunca se sabe. Su actuación fue bastante extraordinaria. Si es reconocido o no, no afecte que el rendimiento fuera fantástico. Pero Steven Graham, «Adolescencia» fue un espectáculo muy, muy poderoso. Una competencia tan dura, y no siempre se te bata. Para Colin, creo que su actuación fue bastante extraordinaria.

Matt Reeves ha dicho que las discusiones están en curso sobre una posible temporada 2 de «The Penguin». ¿Qué puedes decir sobre eso?

Están pateando ideas. Obviamente, Matt tiene que poner en marcha la película (la próxima «The Batman»). Eso está en marcha, creo. Así que creo que él y Lauren (Lefranc) están hablando de ideas. Así que espero que haya otra historia que contar.

«Hacks» fue el ganador de la serie Emmy Comedy del año pasado. Obviamente, se enfrentó al Steamroller el que fue «The Studio» este año, pero aún funcionó bien con tres victorias. Incluyendo a Hannah Einbinder finalmente obtener esa comedia que apoya a la actriz Emmy.

Sí, creo que fue genial que Hannah fuera reconocida. Y, por supuesto, creo que Jean (inteligente) es increíble, incomparable, por lo que siempre me encanta ver su trabajo reconocido. Pero fue realmente agradable ver a Hannah romper.

En la alfombra roja, Hannah dijo que la próxima temporada 5 fue la última temporada de «Hacks». ¿Puedes confirmar?

Por lo general, lo dejamos a los creadores, así que esperaré para saber de ellos. Pero obviamente, hemos tenido conversaciones al respecto. En última instancia, será su decisión.

Han dicho en el pasado que tenían una historia de cinco temporada. ¿Estás preparado para ellos diciendo: «Estamos listos para aterrizar este avión?»

Oh sí, seré bueno con su decisión. Pero creo que terminarán en el lugar correcto.

Probablemente la mayor sorpresa de la noche fue que Jeff Hiller ganó en comedia de apoyo para «alguien en algún lugar». ¿Qué tan sorprendido estabas?

Ese fue probablemente el momento más dulce de la noche. Para un programa como «Somebody Somewhere», que es un hermoso espectáculo, estaba encantado de que alguien fuera nominado. Jeff Winning es genial para él, y es genial para todo el elenco y para el espectáculo. Es un poco de validación para todos.

¿Se siente que más personas están descubriendo el programa ahora?

Tener a Jeff con esa victoria, eso le dará un buen impulso. Si la gente no lo ha visto, es una sorpresa realmente agradable experimentarlo. Espero que más personas lo encuentren.

¿Hay alguna forma de elevarlo?

En cualquier momento en la plataforma MAX, destacarán a todos los ganadores.

«The White Lotus» ha sido una gran querida Emmy en el pasado. Fue un poco más difícil este año, con solo una victoria, para la música principal del tema. ¿Qué haces con eso?

Diría que fue víctima de su propio éxito, ya que había tantos nominados múltiples en las categorías. Eso es difícil. Si te gusta el programa y tienes que decidir entre dos o tres actores que realmente te gustan, la división de votos es algo real. La buena noticia es que Mike está fuera de la cuarta temporada, así que estoy seguro de que volverá y volveremos. Tal vez no el ciclo Emmy 2026, pero probablemente el siguiente.

Por cierto, varios miembros del reparto estuvieron ayer en la alfombra, básicamente confirmando que la próxima temporada está en Francia. ¿Qué más sabemos sobre eso?

Sabemos que probablemente será en Francia. Ciudad y detalles aún por determinar.

Próximamente, ¿tenemos una fecha de estreno de la temporada 3 todavía para «Euphoria»?

Será la primavera, pero aún no tenemos una cita confirmada.

La misma pregunta con «un caballero de los siete reinos». Sé que hemos estado escuchando a principios de 2026, pero ¿es ese primer trimestre, segundo trimestre? Empujándolo al verano?

Voy a decir enero. ¿Qué tal eso?

Nos gusta un mes. ¿Qué más te llamó en términos de Emmy Haul de este año?

El ganador de «The Pitt» fue una agradable sorpresa, ganar «Hacks» fue una agradable sorpresa, Jeff Hiller Winning fue una agradable sorpresa. Últimamente ha habido más sorpresas en general. Como espectador de los Emmy, y con alguien que participa en él, es más emocionante porque realmente no sabes, entrando, qué esperar.

También te fue bien con los documentos este año. «Pee-wee como él mismo» ganó tres y «100 pies de pie» ganó dos.

Y «Conan O’Brien debe irse», la primera vez que ganamos en esa categoría.

Más allá de todo esto, una mirada hacia el próximo año. ¿Cómo te sientes alrededor de 2026?

La gente me hace esta pregunta, e inmediatamente entro en pánico, como, Dios mío, tengo que hacer esto de nuevo. Sin embargo, alguien me recordó que actualmente tenemos al frontal Runner en el drama que regresa en enero. Así que esa es una buena sensación. Espero que «tarea», el Brad Inglesby haga un seguimiento de «Mare of Easttown», recibe algún reconocimiento. Tenemos «euforia» regresando. Tenemos «la edad dorada», que espero que reciba un poco de amor. Tenemos «hacks» que regresan, «el regreso» que viene. Tenemos un nuevo Bill Lawrence, la comedia de Steve Carell que viene. Vamos a tener, tengo esperanzas, otro buen año. Pero está muy lejos. Y Netflix generalmente viene con un par de series limitadas realmente geniales que nadie vio venir. Entonces, ¿quién sabe lo que tienen en la tienda?

Y como dijiste, tienes al ganador titular ahora en el drama inmediatamente regresando. ¿Cuál es su vista previa para la temporada 2 de «The Pitt»?

Diría que, desde mi punto de vista, no se han perdido un ritmo. Es lo que quieres que haga una segunda temporada. Los productores saben cuál es el espectáculo. Todos los actores se han establecido, por lo que no se han perdido un ritmo, y todo es una especie de navegación suave.