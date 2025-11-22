Case Keenum ofrece una opinión reveladora sobre Davis Mills de los Texans

El Tejanos de Houston no tienen una controversia sobre el mariscal de campo en sus manos, pero el respaldo Davis Mills ha causado bastante revuelo en sus tres partidos como titular del equipo en sustitución del lesionado QB1 CJ Molinos Stroud.

Mills atrajo la atención del mundo de la NFL en el “Thursday Night Football” contra el billetes de búfalo en la semana 12. Eso incluye al ex mariscal de campo de los Texans Caso Keenum.

Ahora miembro de la Osos de chicagoKeenum todavía apoya a su ex compañero de equipo.

Keenum, ex mariscal de campo de los Texans, ofrece una visión reveladora de Davis Mills

«Estaba muy entusiasmado con Davis, hombre». dijo a Clocker Sports el 21 de noviembre. «No empezó muy fuerte. Pero, hombre, él es simplemente Steady Eddie, y fue divertido verlo».

Mills completó el 53,3% de sus pases para 153 yardas y 2 touchdowns con 0 intercepciones en el 23-19 de los Texans sobre los Bills. El pasador de tercer año tuvo un primer cuarto difícil, completando uno de sus ocho intentos de pase para 10 yardas.

En el segundo cuadro, Keenum acertó 10 de 13 para 112 yardas y sus dos pases de touchdown.

Mills tuvo solo 7 yardas aéreas en el tercer cuarto y 31 yardas en 5 de 9 pases después del medio tiempo.

No importaba. Había dado a los Texans una ventaja insuperable. Mills, quien dejó en claro que será el suplente de los Texans mientras Stroud esté en el equipo, tuvo un fuerte apoyo de su defensa, que despidió al mariscal de campo de los Bills jose alen 8 veces.

Keenum, nativo de Texas, pasó cinco temporadas con los Texans.

Comenzó su carrera con ellos como agente libre no reclutado en el draft de 2012. Eso fue después de su carrera universitaria récord en la Universidad de Houston. Él es Considerada una “leyenda” de Houston.

Después de considerar el retiro en la pasada temporada baja, Keenum ha aceptado su papel con los Bears, sirviendo como jugador-entrenador de facto y QB de emergencia detrás de la selección general número 1 de 2024. Caleb Williams.

Davis Mills envía un mensaje a medida que suben las acciones

Se espera que Stroud regrese por los Texans en la Semana 13. Luego, visitarán el Potros de Indianápolis en un enfrentamiento fundamental de la AFC Sur. La segunda selección general del draft de 2023 ha estado fuera de juego desde la primera mitad de la derrota de los Texans en la Semana 9 ante los Broncos de Denver.

El regreso de Stroud empuja a Mills nuevamente a la banca los días de juego.

Sin embargo, es posible que Mills ya haya hecho lo suficiente para cambiar su futuro en su muestra de tres juegos, según Mike Florio de Pro Football Talk. Florio transmitió fuertes comentarios del QB.

«Sólo quiero que se vea que soy capaz de salir y ganar partidos importantes», dijo Mills después de la Semana 10. por Florio el 20 de noviembre. «Esta fue una gran victoria divisional para nuestro equipo, ya que seguimos avanzando durante toda la temporada, todavía tenemos muchos juegos por delante y queremos comenzar el impulso para tener una racha y llegar a los playoffs».

Luego, Mills llevó a los Texans a una victoria de 26 puntos en el último cuarto para derrotar a los jaguares de jacksonville.

Florio señaló que Mills está firmado hasta la temporada 2026. Aun así, el ex seleccionado global número 67 del draft de 2021 y el contrato de valor “podrían convertirlo en un objetivo comercial esta temporada baja”.