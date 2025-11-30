Cascos sofisticados, una avalancha de coches eléctricos baratos y motos QJMotor Gambot

Jacarta – Hacia finales de noviembre, lectores VIVA Automotriz ocupado discutiendo tres temas principales: timón tecnología sofisticada que hace que los conductores sean más prácticos, prediciendo un mundo que pronto se inundará coche electrico baratas de China, así como la aparición de nuevas motos gambot de QJMotor. Aquí está el resumen.

1. Use este casco, ya no tendrá que molestarse en instalar su teléfono inteligente en el manillar



Timón Shoei GT-Air 3 Inteligente

Un casco inteligente está llamando la atención porque ofrece una característica que significa que los conductores ya no necesitan conectar un teléfono inteligente al manillar de su motocicleta. Con un sistema de visualización integrado, la información de navegación y conducción se puede ver inmediatamente sin desviar la atención de la carretera. ¿Qué tecnología hace que este casco sea tan práctico y seguro? Leer más.

2. El mundo se verá inundado de coches eléctricos chinos baratos



Stand de Nio en el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025

Informes recientes dicen que los fabricantes chinos se están preparando para lanzar una gran ola de coches eléctricos baratos en el mercado mundial. Precios muy competitivos y producción en masa son los principales factores que han hecho que muchos países comiencen a prepararse para esta invasión de vehículos eléctricos. ¿Cuál es el impacto previsto en el mercado mundial del automóvil? Leer más.

3. QJMotor trae máquinas Gambot Sangar para uso diario, parece familiar



QJMotor Fort 250 Aventura CBS

QJMotor ha vuelto a llamar la atención con su motocicleta de gran motor que sigue siendo cómoda para el uso diario. El diseño parece agresivo y a primera vista recuerda a otros modelos famosos que ya eran populares. ¿Cuáles son las características y el rendimiento que hacen que esta motocicleta sea feroz pero a la vez amigable para el uso diario? Leer más.