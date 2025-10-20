Cásate con mi marido, el actor Lee Yi Kyung, acusado de acoso sexual, la víctima revela chat y evidencia fotográfica

VIVA – actor coreano Sur Lee Yi Kyungquien es conocido por sus papeles en dramas casarse con mi maridoestá ahora en el centro de atención después de que surgieran serias acusaciones sobre Acoso sexual. Una mujer que afirmó ser la víctima publicó una serie de capturas de pantalla y fotografías del chat que fueron consideradas evidencia del comportamiento inadecuado del actor.

Lea también: 12 mejores dramas y películas que convirtieron a Lee Min Ho en una estrella mundial Hallyu



A través de una larga publicación en las redes sociales, la mujer admitió que estaba decidida a hablar porque quería revelar el «lado real» de Lee Yi Kyung. Explicó que la mayor parte de las evidencias se habían perdido por cambios de celular, pero aún había algunas conversaciones que se habían salvado y mostraban acciones que calificó de «manipuladoras y sexualmente coercitivas». Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En la captura de pantalla que circula y que fue informada desde KBIZoomLee Yi Kyung es sospechoso de enviar mensajes con contenido vulgar y degradante, e incluso hizo comentarios sexualmente violentos. Además, se dice que pidió repetidamente fotografías sensuales y luego insultó a la víctima cuando su solicitud fue rechazada.

Lea también: Los salarios de los actores coreanos se han disparado hasta alcanzar los 152 mil millones de IDR, Lee Jung Jae es el más caro.



La víctima admitió que inicialmente estaba fascinado porque Lee Yi Kyung parecía un hombre agradable y agradable. Sin embargo, con el tiempo se sintió deprimido y controlado emocionalmente. También dijo que Lee una vez le pidió que hiciera una prueba de personalidad BDSM e incluso le envió fotos explícitas de sí mismo.

Esta carga se difundió ampliamente de inmediato en varias comunidades coreanas en línea. Muchos internautas se sintieron conmocionados y enojados, especialmente porque Lee Yi Kyung había estado involucrado anteriormente en un caso de conducción en estado de ebriedad. No pocos escribieron comentarios cínicos, diciendo que «su actuación en la pantalla parecía reflejar su verdadera personalidad».

Lea también: La policía arrestó a un profesor de deportes en Bekasi después de acosar a un estudiante de secundaria que provocó una manifestación



Hasta ahora, Lee Yi Kyung o su agencia no han proporcionado una declaración oficial sobre estas acusaciones. El público espera una aclaración directa que garantice la verdad detrás de este tema cada vez más candente.