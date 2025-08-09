Casado oficial, Mas se casó con Nadin Amizah y Faishal Tanjung tan destacado

Sábado 9 de agosto de 2025 – 16:19 Wib
VIVA – joven cantante talentoso Nadin Amizah Ahora oficialmente tiene el estado de su esposa. Ha sido editado oficialmente por Tanjung FaishalEl hermano menor de la actriz Sheila Dara Aisha, en una procesión de bodas que tuvo lugar cálido y lleno de intimidad.
Bueno, ¡es desgarrador! Nadin Amizah está oficialmente casado con la hermana de Sheila Dara
El segundo matrimonio se celebró el 8 de agosto de 2025, tomó la ubicación del contrato de matrimonio en el área de Lembang, Bandung, West Java. Con un concepto simple pero elegante, este evento fue llevado a cabo a la intemperie por las familias nucleares y parientes cercanos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.
El momento sagrado de consentimiento otorgado es una preocupación, especialmente porque la dote dada por Faishal es bastante única y llena de significado. Nadin y Faishal Wedding Dotry en forma de 28.4 gramos de joyas de oro y efectivo que ascienden a RP8,082,025. Se cree que esta figura tiene un símbolo especial que marca la fecha de su boda.
Esto se reveló en el video subido en Instagram Vidi Aldiano, quien es el hermano -en la ley de Faishal Tanjung.
«Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Faisal bin Rasjwardi Tanjung, agarré y le pedí que Nadin Amizah Binti King Indomora con una joyería de oro de 28.4 gramos y dinero en efectivo Rp 8.082.025 pagó efectivo», tal como se recogió de Instagram @Vidialdiano el sábado 9 Agustus 2025 2025 Rp 8.082.025 «.
Antes de este feliz día, Nadin y Faishal se habían sometido a una procesión de solicitud en noviembre de 2024
Perfil de Faishal Tanjung, la hermana de Sheila Dara Nadin Amizah
Feliz de decorar el entretenimiento de la patria con la boda del cantante Nadin Amizah y Faishal Tanjung, la hermana menor de su principal actriz Sheila Dara Aisha.
9 de agosto de 2025