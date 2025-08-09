Casado oficial, Mas se casó con Nadin Amizah y Faishal Tanjung tan destacado

VIVA – joven cantante talentoso Nadin Amizah Ahora oficialmente tiene el estado de su esposa. Ha sido editado oficialmente por Tanjung FaishalEl hermano menor de la actriz Sheila Dara Aisha, en una procesión de bodas que tuvo lugar cálido y lleno de intimidad.

Leer también: Bueno, ¡es desgarrador! Nadin Amizah está oficialmente casado con la hermana de Sheila Dara



El segundo matrimonio se celebró el 8 de agosto de 2025, tomó la ubicación del contrato de matrimonio en el área de Lembang, Bandung, West Java. Con un concepto simple pero elegante, este evento fue llevado a cabo a la intemperie por las familias nucleares y parientes cercanos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Faishal Tanjung y Nadin Amizah

Leer también: Nadin Amizah vs Netizen: el uso del uso de ‘aferrarse’ para los títulos de películas



El momento sagrado de consentimiento otorgado es una preocupación, especialmente porque la dote dada por Faishal es bastante única y llena de significado. Nadin y Faishal Wedding Dotry en forma de 28.4 gramos de joyas de oro y efectivo que ascienden a RP8,082,025. Se cree que esta figura tiene un símbolo especial que marca la fecha de su boda.

Esto se reveló en el video subido en Instagram Vidi Aldiano, quien es el hermano -en la ley de Faishal Tanjung.

Leer también: Las letras de la canción están hechas de cine sin permiso, Nadin Amizah Murka



«Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Faisal bin Rasjwardi Tanjung, agarré y le pedí que Nadin Amizah Binti King Indomora con una joyería de oro de 28.4 gramos y dinero en efectivo Rp 8.082.025 pagó efectivo», tal como se recogió de Instagram @Vidialdiano el sábado 9 Agustus 2025 2025 Rp 8.082.025 «.

Antes de este feliz día, Nadin y Faishal se habían sometido a una procesión de solicitud en noviembre de 2024