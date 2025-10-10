Casado con una Rp falsa. Cheque de dote de 3 mil millones de Mbah Tarman, ¿puede la novia presentar una demanda?

Pacitán, VIVA – Sheila Arika, una mujer de la aldea de Jeruk, Bandar, Pacitan, tuvo que aceptar la amarga realidad después de casarse con un abuelo de 74 años llamado Tarman el 8 de octubre de 2025. Esto está relacionado con mahar boda dada Mba Tarman por valor de 3.000 millones de IDR en forma de cheque.

El cheque por valor de 3.000 millones de IDR resultó ser falso. Esto se reveló cuando Sheila quiso cobrar el cheque. La cosa no terminó ahí, Mbah Tarman también se escapó inmediatamente, dejándola y «robando» la motocicleta de la familia de Sheila.

Tras la dote falsa, ¿cuál es el estatus islámico de su matrimonio? Entonces, ¿Sheila puede presentar una demanda contra Mbah Tarman?

Respecto al estado civil de Sheila, se pronunció el famoso predicador Buya Yahya. Buya Yahya explicó que si la dote dada resulta ser falsa, entonces el estado civil en el Islam sigue siendo válido.

«El problema con las dotes falsas es que el matrimonio sigue siendo válido. Las personas que se casan con dotes falsas todavía tienen matrimonios válidos», dijo Buya Yahya citado en la página de Al Bahjah TV, el viernes 10 de octubre de 2025.

Buya Yahya reveló además que incluso durante la procesión de la ceremonia nupcial no se mencionaron el qabul ni la dote. Entonces el matrimonio sigue siendo válido en el Islam. Sin embargo, el marido aún debe pagar la dote mitsil a la esposa después del matrimonio.

La dote Mitsil es una dote cuyo monto o forma no se declara ni se pacta en el momento del contrato matrimonial, sino que se determinará posteriormente en función del monto y forma generalmente aceptados por la familia de la mujer en su entorno o el público en general.

«De hecho, en el Islam no se dice que la dote sigue siendo válida. Sólo más tarde se pagará la dote midzir. Si no se menciona la dote, la dote midzir es la dote generalmente para mujeres como ella, ¿cuánto es en la aldea? Generalmente 500 mil IDR, 100 millones de IDR, 500 millones de IDR así», explicó.

Mientras tanto, con respecto a las causas de la dote, especialmente la dote de oro falsa, puede haber dos posibilidades, dijo Buya Yahya. En primer lugar, el hombre fue engañado por el vendedor de oro o, en segundo lugar, el hombre mintió.

«En cuanto al oro falso, hay dos posibilidades, podría ser que el hombre fue engañado porque estaba muy entusiasmado por comprar en una tienda de oro. Si le mintieron a la tienda de oro, podrían mentirle, por lo que todavía tiene que reemplazar la dote. O tenía la intención de mentir. Su matrimonio aún es válido pero mintió, si mintiera, sería su pecado. Pero su matrimonio aún es válido, tal vez más tarde su esposa se dé por vencida y no demande, por lo que es legal renunciar a sus derechos», explicó.