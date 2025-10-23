Casado con Raisa, Hamish Daud admite que a menudo tiene percepciones diferentes

Jacarta – Hogares de parejas de celebridades. toma a andriana Y Hamish Daud Actualmente está en el foco del público luego de que surgieran rumores y noticias de divorcio en las redes sociales. Sin embargo, detrás de estos rumores, esta pareja aparentemente tiene una forma única de mantener la armonía y resolver conflictos.

El 28 de junio de 2022, Hamish Daud compartió la historia de cómo él y Raisa mantuvieron la intimidad de su matrimonio. Admitió que siempre programa un tiempo especial para disfrutar los momentos a solas con su esposa.

«Siempre lo programamos y siempre estoy feliz de poder decir en casa: ‘Queremos tener una cita, no me molestes’. «Tenemos que encontrar tiempo para pasar el rato, dejar de lado el trabajo y no sostener nuestros teléfonos móviles», dijo Hamish Daud, citado por YouTube TS Medios el jueves 23 de octubre de 2025.

Raisa Adriana y Hamish Daud

Hamish se dio cuenta de que mucha gente no creía que pudiera igualar a Raisa. Se considera que esta pareja tiene muchas diferencias bastante llamativas, tanto en antecedentes como en personalidad.

«Mucha gente (dice): ‘¿Cómo pueden ser ustedes dos? Son tan diferentes'». «No está mal, simplemente es diferente», dijo Hamish.

Sin embargo, esta diferencia realmente se volvió interesante para Hamish. Lo considera algo único que enriquece su relación, porque cada conversación siempre aporta una nueva perspectiva.

«Lo emocionante es la conversación. Lo que él ve y lo que yo veo son percepciones diferentes. En inglés, estudios semióticos, «Ese es un punto de vista muy diferente, aunque vemos lo mismo pero tenemos percepciones diferentes», explicó.

Para Hamish, la comunicación es la clave principal para mantener relaciones sanas. Admite que seguramente habrá conflictos, pero ambos siempre intentan respetar las diferencias de opinión y encontrar un camino intermedio.

«La comunicación es importante. Definitivamente habrá conflictos y lo respetamos». percepción y vistas respectivamente. «Pero siempre terminamos encontrándonos en el medio, en lugar de discutir o estar en desacuerdo, siempre tratamos de encontrarnos en el medio», dijo Hamish.

Un ejemplo de compromiso que compartió fue al decidir el nombre de su primera hija, Zalina Raine Wyllie, que nació el 12 de febrero de 2019.