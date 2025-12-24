Casada pero soñar con tener una relación con otro hombre, ¿es pecado? Esta es la explicación de Buya Yahya

VIVA – Sueño Esto es algo normal que sucede cuando nos quedamos dormidos. No es raro que algunas personas también les den ciertos significados a los sueños. Por ejemplo, los sueños en los que se caen dientes suelen asociarse con una señal de muerte de un familiar o pariente cercano.

Lea también: No tengo una carta de divorcio pero ya estoy casado con Siri, esta es la explicación completa de Buya Yahya



Entonces, ¿qué pasa si alguien casado realmente sueña con tener una «relación» física con otro hombre? ¿Es tal sueño un pecado mayor? ¿Y cuál es la opinión del Islam al responder a esto?

Respecto a este problema, el famoso predicador Buya Yahya hablar alto. Dijo que los sueños de tener relaciones sexuales con otras personas no son un hábito de personas piadosas y piadosas. Incluso el llamado profeta Buya Yahya nunca tuvo un sueño así.

Lea también: ¿Está bien ver programas para adultos en pareja? Esta es la explicación de Buya Yahya



«Entonces los seres queridos de Dios no tendrán sueños como ese debido a los juguetes de Shayton», dijo Buya Yahya, citado en la transmisión de Al Bahjah en YouTube, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Buya Yahya dijo que cuando su esposa sueña así, no hay necesidad de pensar más. Porque sueños así son un juego del diablo. Buya Yahya insta a que si tienes un sueño como ese, debes ir inmediatamente a Istighfar.

Lea también: ¿Está permitido tragar la leche materna de su esposa según el Islam? Esta es la respuesta de Buya Yahya.



«No pienses en sueños así. Si lo piensas, naudzubillah, las mujeres que ya tienen maridos pueden imaginarlo porque tal vez el sueño sea más hermoso. Imagina a un hombre, naudzubillah. Es un juego de syaiton, mucho istighfar, mucho istighfar. La gente que sueña con ihtilam hace muchos istighfar porque es un juego de syaiton», dijo Buya Yahya.

Buya Yahya también explicó que cuando una esposa sueña con tener relaciones sexuales con otro hombre no es pecado. Porque está fuera de su control. Por otro lado, Buya Yahya también aconsejó a las esposas que cuando tengan sueños así, no es necesario que se lo cuenten a sus maridos.

«Un amante de Allah no tiene tiempo para ser así, se está ahogando en su amor por Allah. No tiene tiempo para soñar así, el diablo no puede tentarlo para eso. Pero los sueños de tener relaciones sexuales no son un pecado, no es su voluntad, los sueños de tener relaciones sexuales no son un pecado. No es necesario que le cuentes cosas así a tu marido porque tu marido está celoso y será desagradable. Déjalo en paz, eres tú y el sueño, entre tú y Alá», dijo Buya Yahya.