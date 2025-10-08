Casa viral de la esposa de un oficial de policía sospechoso de asesinar a su esposo en West Lombok dañada por residentes

Lombok Occidental, VIVA – Casa propia Brigadier Rizka Sintiani, esposa del fallecido Brigadier Esco Faska Rely, se convirtió en el blanco de la furia de la multitud. El vandalismo ocurrió en Nyiur Lembang Hamlet, Hang Bridge Village, Sheet District, West Lombok Regency, el miércoles (10/8/2025) por la tarde.

La brigada Rizka, actualmente sospechosa y detenida por el caso del asesinato de su marido, no se encontraba en el lugar cuando su casa fue dañada. Actualmente el incidente está siendo manejado por la policía.

«Sí, por el momento (el caso de vandalismo) está siendo manejado por la policía de West Lombok», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de West Nusa Tenggara, el comisario de policía Muhammad Kholid, cuando fue confirmado en Mataram, el miércoles por la noche.



Una de las escenas de la reconstrucción del presunto asesinato del Brigadier Esco en su casa

El incidente que implicó la destrucción de la casa que anteriormente ocupaba el brigadier Esco con su esposa e hijos quedó registrado en un video de 32 segundos y circuló ampliamente en la red social Facebook. El vídeo fue subido por primera vez por una cuenta llamada Acem Chocem alrededor de las 18:00 WITA.

En las imágenes se puede ver a un grupo de residentes derribando la valla del muro y destruyendo varios muebles de la casa. La línea policial que todavía se extiende a lo largo de la zona de la valla muestra que en la casa se encuentra un caso de asesinato que aún está bajo investigación.

En el lugar también fueron vistos varios agentes de policía. Uno de ellos, con una boina azul, fue visto grabando las acciones de los residentes usando un teléfono celular desde su patio.

Hasta que se escribió esta noticia, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Lombok, el comisionado adjunto de policía Lalu Eka Arya Mardiwinata, no había proporcionado una declaración oficial. Aún no se ha determinado la identidad de los autores de la destrucción ni los motivos de las acciones anarquistas. (ANTARA)