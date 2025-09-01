¡Casa vacía cuando se saquea! La existencia de Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach y Sri Mulyani

Yakarta, Viva -La ola de la ira de los residentes que explotó el sábado y el domingo 30-31 de agosto de 2025, no solo salió a la calificación de la ciudad capital, sino que también atacó las casas de varias figuras públicas.

Desde políticos hasta artistas, su residencia está en ruinas después de ser saqueada por las masas. Curiosamente, los propietarios no estaban en el lugar cuando tuvo lugar el incidente. Entonces, ¿dónde están su paradero? El siguiente resumen, citado de varias fuentes. ¡Yuk, desplazamiento!

Ahmad Sahroni Supuestamente corriendo al extranjero



La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue criada por las masas

La casa de Ahmad Sahroni en el área de Tanjung Priok, North Yakarta, fue el primer objetivo. El magnífico edificio con instalaciones de piscina interior y en la azotea fue destruido por los berrinches de masas. El público luego destacó la existencia del hombre apodado Crazy Rich Tanjung Priok.

La cuestión de la circulación de Sahroni dejó la patria después de sus palabras sobre la insistencia de la disolución del parlamento indonesio desencadenó la ira. Llamó a la fiesta que instó al DPR a dispersarse como «humanos claramente en el mundo». En medio de las condiciones de baldosas, circulan mensajes de cadena que lo llaman en Singapur.

«Sahroni se escapó a SG (Singapur)», el mensaje fue cargado por @irwandiferry en Instagram.

«Si esto es cierto (Sahroni va a Singapur), entonces esta persona es lo mismo que cobarde y bajo. Quiero huir sin importar cuán lejos, los civiles siempre estarán en cualquier lugar. Enfrentan la causalidad que ha nacido, no huyendo», continuó.

Casa Eko Patrio Para RP150 mil millones en saqueado



Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Por la noche, fue el turno de Eko Patrio en Kuningan, South Yakarta, que fue criado por las masas. La casa está vacía, solo seguridad protegida. Aunque la noticia surgió Eko estaba en Guangzhou, China, fue negada por su compañera, Pasha Ungu. Según Pasha, Eko permaneció en Yakarta e incluso tuvo una disculpa abierta en la capital el sábado por la noche, acompañado por él.

Vas a



Las últimas condiciones mah uya kuya Foto : Instagram @tante.rempong.oficial

El saqueo también está dirigido a la casa familiar de Uya Kuya en Duren Sawit, East Yakarta. Sin embargo, la casa resultó pertenecer a las suñas. El propio Uya enfatizó que él y su familia estaban en una condición segura a pesar de que no estaba en el lugar cuando ocurrió el incidente.

En el video subido en el hilo, un internautor grabó cuando pasó a Uya Kuya en el aeropuerto. Uya que llevaba ropa blanca, parecía nerviosa mientras llamaba. También tuvo tiempo de responder amablemente cuando había una de las personas que lo saludaron.

«Desea volar a los Estados Unidos Kek», escribió la cuenta de hilo @masstyodion.

Nafa Urbach Se redujo al distrito electoral

En Bintaro, South Tangerang, Rumah Nafa Urbach también es un objetivo masivo el domingo por la mañana. Pero últimamente fue descubierto, la casa que se convirtió en el berrinche de las masas no era la casa de Nafa Urbach sino el exhusband de Zack Lee. No solo eso, la casa solo fue alquilada y no privada.

El artista y el político de Nasdem estaban vinculados a estar en Magelang, Central Java, durante el incidente, donde llevaba a cabo sus deberes en su circunscripción.

«La madre está bajando al distrito electoral (Magelang) sí», dijo el asistente del hogar.

«No (Nafa Urbach no está en casa durante el saqueo), la gente está trabajando. Voy a bajar», dijo un cuadro de Nasdem.

Sri Mulyani Apareció en la reunión del gabinete



La atmósfera de la casa llamó a los residentes locales como la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani

La Casa del Ministro de Finanzas de Sri Mulyani en el Sector 3A de Bintaro tampoco escapó de los berrinches de masas. La lujosa residencia fue saqueada dos veces temprano en la mañana. La propia Sri Mulyani no era visible en el lugar. Solo un pariente fue evacuado antes de las masas forzadas a la casa.

Sin embargo, unas horas después del incidente, apareció en el Palacio del Estado que asistió a una reunión del gabinete con el presidente Prabowo. Con una camisa blanca y una bolsa negra, Sri Mulyani eligió el silencio cuando el equipo de medios fue regañado.