Casa subsidiada del Fiscal General ‘Guardia ajustada’, lista para descargar 15 casos de estancados en el Ministerio de Maruarar Sirait

Yakarta, Viva – Los programas de Subsidy Home ahora tienen una supervisión súper estricta. Ministro de justicia El Saniciar Burhanuddin dijo que su partido intervino directamente para evitar prácticas de corrupción en el Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP).

Burhanuddin hizo la declaración después de la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) con el Ministerio PKP, martes 23 de septiembre de 2025. Este acuerdo fue denominado paso concreto, no solo una ceremonia.

«La ceremonia es, por supuesto, cómo hacer esfuerzos preventivos que sean principalmente. No dejes que la corrupción, y la segunda son los arreglos administrativos, entonces también estamos de nosotros cómo reorganizar las acciones. Hemos tomado las medidas», dijo Burhanuddin en su oficina.



Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento, Maruarar Sirait

Según él, uno de los problemas graves es un proyecto de vivienda o desarrollo estancado que no está de acuerdo con las especificaciones. «Algunos están estancados o tal vez allí cosa Las especificaciones faltan o no les gustan las de este acuerdo «, dijo.

Ministro de PKP Maruarar sirait Reconozca que todavía hay muchos problemas en el campo. Incluso reveló que había 15 casos que se habían presentado a la oficina del fiscal, cinco de los cuales fueron presuntos casos de corrupción.

«Si siempre transmitimos los procesos de manera transparente y directa a la oficina del fiscal. Eso ya se ha roto y algunos todavía están caminando en la corte», dijo.

No solo eso, esta cooperación también fortalecerá la supervisión interna. El Ministerio PKP recibió capacitación especial de la oficina del fiscal para que ya no fuera engañado.

«Así que hemos recibido apoyo antes de la existencia de este memorando de entendimiento. Creo que el modelo es realmente responder, porque el Fiscal General quiere tener acciones reales, no el MOU», dijo.