Casa demolida sin decisión judicial, informa la abuela Kushayatun a la policía de la ciudad de Tegal

Tegal, VIVA – Han vuelto a surgir casos de presuntos desalojos y derribos de viviendas sin decisión judicial. Hechos similares al caso abuela Eliana en Surabaya, Java Oriental, esta vez vivida por la abuela Kushayatun (65), residente de Kraton Village, distrito de West Tegal, ciudad de Tegal, Java Central.

La abuela de Kushayatun acudió a la Jefatura de Policía de la ciudad de Tegal para buscar justicia y también para cuestionar el proceso legal relacionado con el informe que había presentado desde octubre de 2025. Admitió que hasta ahora no había recibido certeza jurídica sobre el caso que le sucedió.

Se sabe que la casa que ha sido ocupada durante generaciones por la familia Kushayatun desde 1887 fue demolida por la fuerza el 1 de octubre de 2025. Como resultado de la demolición, Kushayatun y sus tres hermanos, Farihatun (57), Saiman (59) y Syafi’i (73), tuvieron que ser desalojados de su casa familiar.

La abuela de Kushayatun se quejó ante la policía de la ciudad de Tegal después de que su casa fuera demolida por la fuerza.

La llegada de Kushayatun a la policía de la ciudad de Tegal, el miércoles (1/7/2026), estuvo acompañada por su abogado, el Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, SH, M.Hum, Profesor de Derecho en la Universidad Pancasakti (UPS) Tegal, y Agus Slamet, SH del Instituto de Asistencia Legal (LBH) DPC de la Federación de Defensores de la República de Indonesia (FERARI) Tegal.

Kushayatun reveló que la demolición de la casa, que ocupaba una superficie de unos 180 metros cuadrados, fue realizada por una parte que afirmaba tener un certificado de propiedad, sin decisión judicial.

«Dos días antes de la demolición, a mi hermano y a mí nos ordenaron salir de la casa personas que decían tener un certificado. De hecho, ofrecieron 50 millones de rupias pero nos negamos», dijo Kushayatun, el miércoles (1/7/2026).

El abogado de Kushayatun, el profesor Hamidah Abdurrachman, cree que hay una serie de irregularidades en el caso que apuntan a acusaciones de prácticas de mafia agraria. Uno de ellos es la aparición de un certificado a nombre de otra parte, seguido del derribo forzoso de la vivienda sin proceso legal.

«Esta casa ha sido una casa familiar ocupada durante generaciones desde 1887. También pagan regularmente a PBB cada año. Pero ¿por qué apareció de repente el certificado? La pregunta es por qué BPN emitió el certificado. Esto es lo que debe investigarse», dijo Hamidah al equipo de prensa.

El profesor Hamidah, que también fue comisionado de la Policía Nacional (Kompolnas) durante el período 2012-2016, enfatizó que la aparición repentina del certificado debería ser sospechosa.