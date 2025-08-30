Casa de Sahroni, este niño trajo a casa el Rp RP de Richard Mille. ¡11 mil millones!

Yakarta, Viva – La ola de manifestaciones en Tanjung Priok, North Yakarta, sábado 30 de agosto de 2025, terminó en el caos RPD Rhode Island Ahmad Sahroni saqueado masa. La acción fue grabada en una transmisión en vivo @cukupatuatan Viral con más de 1.5 millones de espectadores.

En la grabación, se vio a los residentes ingresar a la casa de Sahroni y llevar varios objetos de valor. Desde televisión, las computadoras portátiles, hasta los juguetes de colección se transportan. Pero el que más atrapó el mejor relojes del público fue Richard Mille RM 40-01 McLaren Speedtail, con un valor fantástico de aproximadamente RP. 11 mil millones también fueron saqueados por las masas.

No solo los relojes, los residentes también fueron vistos robando bolsas de Hermes, Louis Vuitton, piano grande, a Iron Man Action Figures y Spider-Man del tamaño de los humanos.

De hecho, varios documentos importantes como diplomas, certificados de tierras y SKCK también desaparecieron. Otros artículos como Fguine F1, Jordan Air Shoes, PS5, Safe, Refrigerator, incluso para la foto de la familia Sahroni no escaparon del saqueo.

El automóvil eléctrico Lexus RX 450H+ de lujo por valor de Rp1.87 mil millones estacionados en el patio también fue destruido debido a berrinches de masas.

Este motín comenzó con la controversia de la declaración de Ahmad Sahroni con respecto al discurso de la disolución de la DPR. Durante una visita de trabajo en la Policía Regional de Sumatra del Norte el 22 de agosto de 2025, calificó la presión como «mentalidad del tonto mundial». Los comentarios desencadenaron la ira pública a la cola de una gran demostración.

Desde la tarde, cientos de residentes han empacado el área de la Casa Sahroni en Jalan Swasembada Timur XXII. La masa que fue encendida por la emoción arrojó la casa con piedras, rompió el vaso para derribar la cerca. La situación se volvió más tensa cuando la cerca se derrumbó, dando acceso masivo a la casa.

El nombre Ahmad Sahroni está realmente en el centro de atención. Antes de este incidente, había recibido críticas debido a su declaración con respecto al aumento de las asignaciones de DPR. El clímax, después de mencionar la insistencia de la disolución del DPR como una acción «estúpida», Sahroni fue retirado de su posición como vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la policía sobre la cantidad de pérdida o el seguimiento de la investigación de este saqueo.