Casa de bomberos en Makassar, chicas asesinadas

Macasses, Viva – La policía todavía está investigando la causa fuegoquien quemó ocho unidades Casa y resultó en uno niño Asesinado, en un asentamiento densamente poblado en Jalan Manunggal 31 Makassar el sábado por la noche, 20 de septiembre de 2025.

Leer también: Docenas de personas fueron arrestadas en los disturbios antiinmigrantes en La Haya



«La causa aún está siendo investigada por los miembros en el campo», dijo el domingo, el jefe de policía de Tamalato, Kompol Syarifuddin, fue confirmado en Makassar el domingo.

Para este incidente, una niña de siete años se descubrió que en nombre de Kandinda se convirtió en víctima de un incendio, supuestamente atrapada en su casa cuando tuvo lugar el desastre.

Leer también: Los oficiales de policía en Riau participaron en la circulación de 1 kg de metanfetamina



El cuerpo de la víctima fue encontrado bajo las ruinas de los escombros por el equipo del Servicio de Bomberos y Rescate de Makassar (Damkarmat) después de extinguir el incendio.



Los bomberos lucharon por extinguir el fuego. (Ilustración fotográfica)

Leer también: Zelenskyy se niega a ‘escenarios coreanos’ para poner fin a la guerra de Ucrania-Rusia



«El número de muertos ha sido evacuado. Atrapado en la casa de sus padres. El sexo femenino tiene unos siete años. Su cuerpo ha sido evacuado al Hospital Bayangkara», dijo.

Después del incendio, su partido inmediatamente coordinó con el Kelurahan, el subdistrito, el servicio social y la ciudad de Makassar BPBD sobre cómo ayudar a los residentes afectados.

Mientras tanto, el jefe de la Sección de Operaciones de Damkarmat de Makassar, dijo el incidente de Muhammad Cakrawala, el incidente alrededor de 23.35 Wita el sábado por la noche. El incendio fue dominado con éxito alrededor de las 01.00 Wita el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025.

Se desplegaron un total de siete flotas con 80 personas para extinguir el fuego, aunque un poco de dificultad debido a su ubicación en un pasillo estrecho, por lo que los oficiales tuvieron que sostener una manguera de agua para apagar el fuego.

Observado, un total de ocho casas se convirtieron en víctimas durante el incendio, seis unidades fueron incendiadas y otras dos unidades fueron afectadas por el gallo rojo.

«La causa del incendio todavía está siendo investigada por las autoridades. El cuerpo de la víctima fue encontrado por los bomberos en su casa durante el proceso de enfriamiento», dijo.

Por separado, el director ejecutivo de la ciudad de Makassar BPBD Muhammad Fadli Tahar declaró que el equipo está realizando asambres y ha reducido la asistencia a las víctimas afectadas.

«Esto es temporalmente en la ubicación del incendio (registrando a la víctima)», dijo brevemente cuando se confirmó. (Hormiga)