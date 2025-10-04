Casa Blanca: las familias militares recurren a la asistencia alimentaria en medio del cierre demócrata







Casa blanca La secretaria de prensa Karoline Leavitt el viernes (hora local) dijo que las familias militares ya han comenzado a buscar asistencia alimentaria debido a la «ansiedad financiera» causada por el «cierre demócrata». Al informar a los periodistas, se observó que no se pagan 1.3 millones de hombres y mujeres del ejército de Estados Unidos, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial.

«Ahora estamos en el día 3 del cierre del gobierno liderado por los demócratas. Hay importantes impactos personales en millones de estadounidenses como resultado de este actual cierre del gobierno. Los 1.3 millones de hombres y mujeres del ejército de Estados Unidos, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y la fuerza espacial no están siendo pagadas. Las familias militares ya buscan asistencia alimentaria debido a la ansiedad financiera causada por este despliegue de demócrata», dijo Karoline Leavitt.

El secretario de prensa de la Casa Blanca declaró que más familias militares requiere ayuda con los alimentos, y que haya habido un aumento del 34 por ciento en las familias que buscan ayuda a través de la despensa de alimentos. «Los miembros del personal de la ubicación de distribución de la despensa de alimentos de YMCA de YMCA cerca de Fort Hood en Texas encontraron una línea de familias militares estiradas por el costado del edificio a las 5.00 a.m. de ayer. Según el personal que trabaja allí, que» nunca ha sucedido «. Ya han tenido un aumento del 34 por ciento esta semana», dijo Leavitt.

Ella dijo que casi siete millones de madres, bebés y familias de bajos ingresos que confían en el programa de asistencia alimentaria administrada por el gobierno estarán en peligro si las mujeres, los bebés y los niños (WIC) se quedan sin fondos. Leavitt informó que 13,000 controladores de tráfico aéreo están trabajando sin paga en el país, mientras que el programa nacional de seguro de inundación está en peligro de caducar.

«Casi siete millones de madres, bebés y familias de bajos ingresos que dependen de la asistencia alimentaria administrada por el gobierno estarán en peligro si la Programa WIC Se queda sin dinero en las próximas semanas. Actualmente trabajan más de 13,000 controladores de tráfico aéreo en aeropuertos de todo el país sin paga. El programa nacional de seguro de inundación está en peligro de lapsing, lo que podría dejar a las familias sin la ayuda necesaria si un desastre ataca «, agregó el Secretario de Prensa de la Casa Blanca.

Hizo hincapié en que los servicios críticos que se ofrecen en las oficinas de campo del Seguro Social se reducen para personas mayores y ciudadanos estadounidenses discapacitados. Leavitt señaló que no se están proporcionando programas útiles de asistencia de transición para los veteranos que intentan volver a ingresar la vida civil.

«Y estamos en el medio de la temporada de huracanes. Los servicios críticos ofrecidos en las oficinas de campo de la Seguridad Social se reducen para las personas mayores y los estadounidenses discapacitados. No se están proporcionando programas útiles de asistencia de transición para los veteranos que ahora están tratando de volver a ingresar la vida civil. Las consecuencias económicas de este cierre están acumulando todos los días. Reserva federal están volando ciego en una coyuntura clave porque los datos de BLS y BEA están en espera hasta que el gobierno vuelva a abrir «, dijo Leavitt.

Al afirmar que Estados Unidos podría tener un producto interno bruto de USD 15 mil millones cada semana, Karoline Leavitt mencionó que el cierre del gobierno federal se ha extendido por un mes, lo que lleva a 43,000 personas desempleadas adicionales. «La economía estadounidense podría perder $ 15 mil millones de producto interno bruto cada semana. El cierre demócrata se extiende con un cierre de un mes, lo que lleva a 43,000 personas desempleadas adicionales. Es probable que las pequeñas empresas encuentren demoras en la recepción de préstamos federales. Las solicitudes hipotecarias se reducirán», agregó.

El gobierno federal se deslizó al cierre parcial después de que los legisladores perdieron la fecha límite de financiación de medianoche el miércoles, dejando a varias agencias sin presupuesto. Servicios esenciales Continúe operando, pero muchos departamentos enfrentan interrupciones a medida que las negociaciones permanecen estancadas, según Fox News. El presidente Donald Trump, quien ha tratado de usar el cierre para presionar por recortes de gastos más profundos, dijo que estaba programado para reunirse con el director de OMB, Russell Vought, para discutir qué agencias podrían enfrentar reducciones. Se ha pedido a Vought que recomiende si los posibles recortes deben ser temporales o permanentes.

En una publicación en las redes sociales, Trump pareció adoptar el enfrentamiento político, escribiendo que los demócratas le habían dado «una oportunidad sin precedentes» para remodelar el gobierno federal. «No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su forma de querer, en silencio y rápidamente, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso de nuevo!» Él escribió.

Los líderes de ambos partidos son firmes y públicamente firmes de que no serán culpados por el lapso de financiación: los republicanos insisten en que los demócratas deben acordar simplemente extender los fondos actuales durante otras siete semanas. Mientras tanto, los demócratas se niegan a hacerlo sin concesiones importantes para prestar sus votos para aprobar cualquier medida de financiación en el Senado, según CNN.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente