Carta de OC Kaligis al Fiscal General, dice la participación del ex regente en la corrupción de Klaten Plaza

Jacarta – El famoso abogado Otto Cornelis (OC) Kaligis envió una carta a la Fiscalía General (Ministro de justicia), relacionado con el presunto hecho delictivo de corrupción en la gestión de Plaza Klaten. OC Kaligis evaluó que la Fiscalía Superior de Java Central (Kejati) fue «selectiva» al determinar al sospechoso.

OC Kaligis cree que el ex regente de Klaten Sri Mulyani también debería ser nombrado sospechoso en el caso de gestión (arrendamiento) del edificio Klaten Plaza 2019-2023.

Las partes que han sido nombradas sospechosas son DS, el exjefe de Comercio del Servicio de Industria y Comercio y Cooperativas, FS, el Director de PT Matahari Makmur Sejahtera (MMS), JJ y JS, dos personas que anteriormente se desempeñaron como Secretario Regional (Sekda) de Klaten Regency.

«Me resultaría imposible escribir una carta al Fiscal General de Delitos Especiales si no tuviera datos sobre la participación de Sri Mulyani», subrayó OC Kaligis en su declaración, citada el sábado 8 de noviembre de 2025.

El jefe del equipo jurídico del sospechoso FS, director de PT MMS, admitió que sólo quería establecer la verdad. Pidió que no haya casos de ‘tala selectiva’. Según él, la carta que envió solo pedía investigador la fiscalía designe como sospechoso al ex regente de Klaten, Sri Mulyani.

«La base es clara. Es imposible que el gobierno regional tenga activos gestionados por MMS (privadamente) sin el conocimiento del regente. ¿Es una vergüenza que se sacrifique al secretario regional? Lo pido para que se convierta en sospechoso. Ya no es apropiado», dijo.

También aportó varias pruebas y varios expedientes. Estos incluyen cartas y recibos de la Fiscalía General, un acuerdo de gestión (arrendamiento) de Plaza Klaten con fecha del 11 de enero de 2023 y fotografías de la toma de posesión de Klatos por Sri Mulyani cuando todavía era regente de Klaten el 31 de diciembre de 2024.

«¿Por qué se produjo la tala selectiva? Porque el 11 de enero de 2023, el regente Sri Mulyani recibió la aprobación para este proyecto. Luego, el 31 de diciembre de 2024, él mismo lo inauguró (Klatos) junto con Pak Ferry (FS). Esperemos que la fiscalía no se resfríe hasta que lleve a cabo la tala selectiva», dijo OC Kaligis.

Por otra parte, el jefe de la Fiscalía Superior (Kejati) de Java Central, Arfan Triono, dijo que su partido se coordinaría primero con el equipo de investigación en relación con la carta.

«Primero lo confirmaré con los investigadores», dijo Arfan.