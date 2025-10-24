Carson Wentz emite palabras claras después de que los Vikings caen ante los Chargers

Fue una noche dura el 23 de octubre para la Vikingos de Minnesotaquienes sufrieron una derrota por 37-10 ante el Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football” en el SoFi Stadium.

No hubo mucho que sacar para Minnesota en este caso, ya que el equipo necesitará evaluar qué salió mal y superar rápidamente la paliza. Una vez sentado en 3-2 en el 2025 NFL temporada, los Vikings han perdido dos partidos seguidos para caer a 3-4.

A pesar de caer por debajo de .500, el veterano Carson Wentz confía en que el grupo se recuperará de cara al partido de la Semana 9 contra el rival de la NFC Norte, el Leones de Detroit.

«Simplemente conozco a los muchachos en ese vestuario». Wentz dijo a los periodistas después del juego.. “Conozco a los muchachos; conozco a los entrenadores; sólo llevo aquí poco tiempo del tiempopero yo saber la determinación, la resiliencia y el carácter de los muchachos allí. Eso me da confianza. Sé entrenador Ser el líder en este edificio es lo más positivo posible y sé que hará todo lo que pueda. en su poder para hacernos bien.

«Tengo mucha confianza en los muchachos. Ojalá podamos seguir recuperando a algunos muchachos sanos, todo eso. Esta fue una semana corta. Fue difícil. Simplemente no lo tuvimos esta noche. La NFL es extraña. Es difícil ganar, difícil ser consistente. Así que al final del día, simplemente pasa la página y ataca la próxima semana».

¿Se recuperará Minnesota después de la derrota ante los Chargers?

Minnesota conseguir Unos días más para prepararnos para los Leones. No será un enfrentamiento fácil, pero el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, al igual que Wentz, cree en la capacidad del grupo para responder y hacer un retroceder a .500 mientras se mantiene en la carrera por los playoffs de la NFC.

«Creo en nuestros jugadores, de todo corazón», dijo O’Connell (h/t Charla de fútbol profesional).. «Creo que en cada oportunidad que tengamos, saldremos y daremos lo mejor de nosotros, tanto en el campo de práctica como en cada oportunidad que tengamos como equipo; creo que podremos estar saludables en algunos puntos aquí que, ya sabes, son críticos para nuestra capacidad de tener éxito.

«Pero una vez más, las lesiones y cualquier otra excusa, si vas a buscarlas, las encontrarás. No haremos eso. Vamos a afrontar esto de frente como organización. Y eso es lo que vamos a hacer».

Los vikingos tendrán que aprender del mal desempeño

Hay muchos aspectos del juego de los Vikings que necesitarán mejorar de cara a la Semana 9. O’Connell fue directo sobre el resultado, admitiendo que los Chargers superaron a su equipo en todas las áreas.

“Nos superaron,» añadió O’Connell. «Nos superaron en entrenamiento; no lo hicimos, no hay excusas. Las lesiones, la semana corta, lo que sea, eso no es de ninguna manera, forma o forma nuestro estándar de lo que queremos poner en el campo, y tenemos, como le dije a nuestro equipo, tenemos una oportunidad frente a nosotros en la que debemos ser dueños de esto.

«Este no es un momento para enterrar la cinta para nuestra organización. Este es un momento de ‘verlo, verlo, asumirlo’. Cada entrenador, cada jugador. Y comienza conmigo. No tenía a nuestro equipo preparado para jugar».