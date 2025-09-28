Carson Wentz de Vikings aborda errores contra Steelers

Carson WentzEl segundo acto con el Vikingos de Minnesota No tuve suerte de los irlandeses en Dublín, Irlanda, el domingo.

Wentz tomó seis capturas y lanzó dos intercepciones cuando los Vikings cayeron 24-21 ante los Pittsburgh Steelers en el primer juego de la liga en Irlanda. El ex estrella del estado de Dakota del Norte Fui 30-46 para 350 yardas y dos touchdowns.

«Al final del día, perdimos. Eso es todo lo que me importa. Eso es todo lo que me preocupa. Tengo un mal sabor de boca», Wentz dijo a los periodistas después. «La defensa dio un paso al frente cuando los necesitábamos al final, nos devolvió la pelota».

«En esas situaciones, me duele quedar en el campo con una oportunidad y quedarse corto … un par de selecciones con punta … Esas son difíciles», agregó Wentz. “Ellos descarrilaron lo que pensé [was] Momento decente en un par de unidades.

Carson Wentz tuvo resultados mixtos en unidades

Wentz llevó a los Vikings a un gol de campo en la primera unidad del equipo, que fue 11 jugadas para 51 yardas. Se conectó con el receptor de estrellas Justin Jefferson cinco veces en esa entrada de apertura, pero Wentz tomó un saco en tercer lugar frustró la unidad cuando los Vikings se instalaron en un gol de campo de Will Reichard desde 41 yardas.

Las siguientes dos unidades de Minnesota dieron como resultado una pelea y la primera intercepción de Wentz, mientras que los Steelers obtuvieron una ventaja de 14-3 en el proceso. Wentz luego llevó a los Vikings a otra campaña de anotación, coronada por el gol de campo de 28 yardas de Reichard y un juego de un puntaje, 14-6, antes de la mitad.

En el tercer cuarto, las cosas se estancaron nuevamente para Wentz y la ofensiva de los Vikings, ya que dos unidades dieron como resultado patas después de solo tres jugadas, y otra terminó en una intercepción. Wentz también tuvo un balón suelto en ese impulso que los Vikings recuperaron.

La ofensiva finalmente hizo clic en el último cuarto, abajo 24-6, ya que Wentz lideró unidades de touchdown de 9 jugadas, 70 yardas y 7 jugadas, 99 yardas para reducir el déficit a 24-21. Wentz lanzó pases de touchdown de 16 yardas a Zavier Scott y dos yardas a Jalen Nailor.

«Terminamos lanzando la pelota un poco, así que eso siempre es difícil en la línea y todo, y definitivamente hay momentos en que podría haberme librado de la pelota más rápido y haber pasado por mis progresiones más rápido», dijo Wentz.

«Juegan duro. Juegan físico. Lo hicieron difícil para nosotros», agregó.

El juego de carrera de los Vikings falta

Wentz tuvo un apoyo mínimo del juego de carrera, que solo produjo 70 yardas en 20 intentos. Wentz tenía 12 de esos yardas en dos acarreos, y el corredor Jordan Mason solo tenía 16 acarreos para 57 yardas, un promedio de 3.6 yardas por intento.

«Pensé que hicimos un trabajo bastante bueno temprano moviendo el fútbol a través de, ya sabes, la pelota sale bastante rápida y tratando de encontrar formas de aprovechar algunas oportunidades de captura y fuga», el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, dijo a los periodistas después.

«Pero a medida que apilan algunas de esas jugadas negativas, terminas en las distancias y las distancias que son muy propicios para ellas, y luego el puntaje es muy propicio para ellas, y estás tratando de asegurarte de unir cuál era el plan original y asegurarte de que nunca quieras dejar 90 (TJ Watt) a un borde abierto», agregó O’Connell.

Wentz probablemente recibirá otra oportunidad para guiar la ofensiva de los Vikings en Londres el próximo domingo cuando el equipo se enfrente a los Cleveland Browns mientras el abridor JJ McCarthy permanece fuera debido a una lesión en el tobillo.