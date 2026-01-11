Carson Beck toma un tiro sutil en la SEC después de que Miami alcance el juego por el título de la CFP

Carson Beck viene de una actuación que definió su carrera. En el Tazón de fiesta contra Ole Miss Rebels, a Beck se le asignó la tarea de liderar una serie ganadora que envió al Huracanes de Miami a su primera aparición en un campeonato nacional en 23 años.

Beck estuvo a la altura del desafío.

Ole Miss tomó una ventaja de 27-24 con 3:13 restantes, ejerciendo presión directamente sobre Beck, quien se transfirió de los Georgia Bulldogs a Miami con un acuerdo de $ 4,3 millones NIL.

Quince jugadas y 75 yardas después, los Hurricanes recuperaron la ventaja, 31-27, con sólo 18 segundos restantes. Beck realizó una serie de lanzamientos decisivos para mover a Miami campo abajo, pero fueron sus piernas las que finalmente terminaron la serie, mientras avanzaba para un touchdown de 3 yardas por tierra para poner a los Hurricanes adelante para siempre.

La coordinadora ofensiva de Miami, Shannon Dawson, reveló que la jugada ganadora fue diseñada originalmente como un pase.

«Se suponía que el touchdown ganador del juego de Carson Beck sería un pase a Malachi Toney, quien corrió una ruta corta hacia la línea de gol. Ole Miss lo cubrió», informó Ross Dellenger de Yahoo Sports. «Dawson le dijo a Beck que se ocupara más de las peleas durante el último mes. ‘Finalmente, lo hizo'».

El Fiesta Bowl no fue la única vez que Beck usó sus piernas en esta postemporada. A lo largo de la carrera de Miami por los playoffs, extendió sus ofensivas con jugadas oportunas, pero ninguna tuvo más peso que la del partido contra los Rebels.

Carson Beck hace una publicación en las redes sociales después de ganar el Fiesta Bowl

Para alguien que alguna vez estuvo en todas las redes sociales debido a su relación con la influencer y estrella del baloncesto femenino de Miami, Hanna Cavinder, Beck ha mantenido en gran medida un perfil bajo esta temporada. Eso cambió días después de la victoria de Miami en el Fiesta Bowl.

Arroyo al corriente varias fotos junto a sus compañeros de equipo, la mayoría de ellas centradas en su carrera de touchdown que selló el juego. El título incluía un comentario no tan sutil sobre su conferencia anterior.

«Simplemente significa más».

La frase de cuatro palabras es el famoso lema de la SEC.

Fue un tiro certero del ex mariscal de campo de Georgia, que pasó la primera parte de su carrera en la SEC. Ahora, en su última temporada de elegibilidad jugando en la ACC, Beck hará la primera apertura de su carrera en un juego de campeonato nacional.

Carson Beck hizo lo correcto al transferirse a Miami

Beck enfrentó un fuerte escrutinio luego de una temporada inconsistente en 2024 en Georgia, con dudas sobre si podría mejorar su juego en momentos de alta presión. Esas dudas parecen haberse disipado.

Con Miami listo para enfrentar a Indiana Hoosiers, un programa de la Conferencia Big Ten, en el campeonato nacional de la CFP, marca la tercera temporada consecutiva que un equipo de la SEC estará ausente del juego por el título.

«La derrota de Ole Miss en semifinales significa que un equipo de la SEC no jugará en el juego por el título nacional por tercera temporada consecutiva, su sequía más larga en un juego por el título desde que no jugó por un título nacional entre 2000 y 2003». Brett McMurphy de On3 dijo.

Las luchas se extienden más allá de los playoffs. La SEC terminó 4-10 en juegos de bolos esta temporada, y Miami representó dos de esas derrotas en victorias de postemporada sobre Texas A&M Aggies y Ole Miss. Mientras tanto, tanto el ACC como el Big Ten registraron récords de bolos de 9-4.

«No hay forma de defender a la SEC. Ha sido terrible». Paul Finebaum de ESPN dijo.

Si Finebaum lo dice, debe ser verdad, ¿verdad?