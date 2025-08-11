Carrie Coon en el final de la temporada 3 de ‘Gilded Age’, el matrimonio de Bertha

Alerta de spoiler: Esta entrevista contiene spoilers para el final de la temporada 3 de «La edad dorada«Ahora transmitiendo en HBO Max.

Bertha Russell debería estar en la cima del mundo. Como «The Gilded Age» termina su tercera temporada, Bertha (Carrie Coon) ha logrado otro triunfo social, reuniendo una noche brillante en Newport que también destrozó las restricciones que impidieron que las mujeres divorciadas vayan a bolas y otros eventos importantes. La vieja rival de Bertha, la Sra. Astor (Donna Murphy), finalmente se ha visto obligada a aflojar su dominio de la élite. Y George (Morgan Spector) tiene Sobrevivió siendo disparado Gracias al Dr. Kirkland. De hecho, George se ve notablemente robusto para alguien que llevó una bala al intestino. Ah, y Bertha está a punto de ser abuela de un pequeño duque o duquesa. Y, sin embargo, el Bertha que vemos correctamente mirando por la ventana justo antes de que los créditos lleguen al final de la temporada es una mujer destrozada. En lugar de acercarla a George, su experiencia cercana a la muerte lo ha hecho más seguro de que su matrimonio, una vez tan inquebrantable, puede estar irreparablemente roto. No puede perdonar a Bertha por usar a su hija Gladys (Taissa Farmiga) como un peón que puede casarse con el duque de Buckingham (Ben Lamb) para unir a la Sra. Astor. Cortesía de HBO «[The shooting] Me ha hecho examinar mi vida, y no me gusta todo lo que veo ”, le dice George a Bertha poco antes de que despegue de su mansión de Newport. ¿Podría la corte de divorcio estar en su futuro? Para Coon, interpretar a Bertha esta temporada ha sido una oportunidad para mostrar otro lado de su personaje. Durante las dos primeras temporadas, Bertha fue una fuerza imparableDeterminado a conquistar Nueva York y poner a la familia Russell a la vanguardia de una nueva era emocionante de riqueza y poder. Esta temporada, sus ambiciones y las de George divergieron, dejando a Bertha sin amarre. «Siempre es interesante explorar la vulnerabilidad de un personaje», dice Coon. «Por lo general, tiene tanta confianza en sus acciones, pero esta temporada realmente no anticipó las consecuencias de lo que ha hecho y está ciego. Es muy sacudido para ella». «La edad dorada» ha visto su aumento de calificaciones En medio de todo el drama de la familia Russell, con HBO recientemente Renovarlo por cuarta temporada. Coon habló con Variedad sobre lo que podría estar reservado para Bertha y George, así como para la alta sociedad que ahora gobierna. El tiro final de esta temporada es un primer plano de que te parezcas. ¿Qué recuerdas de filmar la última escena? Fue muy desgarrador. Estábamos trabajando en el idioma antes de dispararlo. Morgan Spector y yo queríamos sentir que Bertha y George estaban completamente expresados en esa escena. Y nuestros corazones lo estaban rompiendo mientras lo estábamos haciendo. Lo que la audiencia no ve es que el primer anuncio estaba afuera en un impermeable, fingiendo que galope para que yo pudiera obtener la línea de los ojos correcta. En lugar de que George escapara dramáticamente en un carruaje, estaba mirando a uno de los miembros de la tripulación fingiendo que estaba en un caballo. La magia del cine está viva y bien.

Cuando dices que estabas trabajando en el idioma, ¿qué quieres decir? ¿Estabas cambiando las líneas?

Después de tres años en el programa, Morgan y yo nos sentimos muy protectores de nuestros personajes. Queríamos hacer algunos ajustes en lo que decían. Solo abogamos por nuestros lados de la discusión, solo para asegurarnos de que la audiencia entendiera de dónde veníamos en esa pelea.

Cortesía de HBO

Hay un momento en el balón donde George y Bertha se reúnen y parece que esta experiencia cercana a la muerte los ha vuelto a unir. De hecho, en realidad ha hecho que las fracturas en su relación sean más pronunciadas. ¿Por qué crees que ese es el caso?

La experiencia de casarse con Gladys fue profundamente inquietante para George. Realmente siente que ha fallado a su hija, y luego tiene una experiencia cercana a la muerte, lo que lo obliga a tener una confrontación espiritual donde cuestiona sus elecciones de vida. Y Bertha no puede estar completamente dentro de esa experiencia, y ella realmente no entiende cómo lo ha cambiado. Ella pensó que los iba a acercar. Pero ella entiende mejor que nunca cuáles son sus prioridades, y él está cuestionando todo. Eso me parece muy real en las relaciones a largo plazo. Una persona puede pasar por una experiencia muy transformadora a la que la otra persona no tiene acceso, y les lleva un tiempo encontrar el camino de regreso.

¿Sientes que podrán dejar de lado sus diferencias la próxima temporada?

No sé. Depende de lo que George quiere.

¿Sigues el discurso en línea sobre el programa?

Sí. Siempre he sido alguien, incluso desde mis primeros días de teatro, que lee todas las reseñas. Realmente quería desarrollar una piel gruesa o castigarme a mí mismo o algo así. Siempre me ha encantado participar en la conversación, incluso las cosas malas, me parece bastante hilarante. Me encanta que la gente esté realmente enojada con Bertha. Me encanta que piensen que ella es una villana. Me encanta defenderla.

Esta temporada comenzó con Bertha y Gladys completamente en desacuerdo sobre la decisión de Bertha de casarse con ella con el duque. Pero termina con ellos más cerca que nunca. ¿Qué haces de ese cambio?

Bertha tenía razón. Fue un buen matrimonio. Ella solo necesitaba a todos para subir a bordo. Lo que también amo es que muestra la trayectoria de una madre y una hija. Su hija ahora está casada y Bertha tiene mucho que ofrecer en términos de consejo. Tuvo un matrimonio largo y exitoso, y su hija haría bien en aprovechar esa experiencia.

Ese no es el caso con el hijo de Bertha, Larry (Harry Richardson), quien parece haberse unido a su padre en Bertha absolutamente desprecio al final de la temporada.

Mi brillante y brillante estrella, la manzana de mi ojo, se volvió hacia mí. Fue muy sorprendente. Ciertamente ella también se ha interpuesto en sus relaciones. Ella se ha entrometido en su vida y expresó su desaprobación de Marian Brook [Louisa Jacobson]. Inicialmente esperaba que su hijo hiciera un mejor matrimonio, pero luego tuvo que hacer un MEA culpa, y para salvar su propio matrimonio, decide hacer una excepción para Larry. Y ella respeta a Marian. Simplemente no es el matrimonio que hubiera querido para su hijo en términos de su poder, influencia y riqueza, pero admira el desplazamiento de Marion, su sentido de la moda, sus ambiciones: la idea de que Marian no está feliz de seguir con lo que se espera de ella. Bertha se relaciona con eso, porque Bertha juega el juego, pero no tiene miedo de cuestionar el juego. También ella decide no interponerse en el camino del matrimonio de su hijo, porque su hijo estará bien. Todo lo que toca se convierte en oro. Es un chico rico y blanco. El mundo está preparado para su éxito. Su hija, esa es una historia diferente. Tenía que ser mucho más protectora y mucho más controladora de la vida de su hija.

¿Por qué Bertha ha decidido abrazar la causa de ayudar a las mujeres divorciadas a volver a ingresar a la sociedad?

No es completamente altruista. Ella siempre tiene un ojo hacia el futuro. En el caso de que algo le sucediera, en algún nivel, creo que también se está cuidando a sí misma.

Bertha tiene un intercambio interesante con la Sra. Astor en la fiesta donde dice: «Estados Unidos es el futuro». En ese momento, se siente como si se haya pasado una antorcha. ¿Bertha ha suplantado a la Sra. Astor en este punto como jefe de la sociedad?

Sí, y eso sucedió en la vida real. La Sra. Astor finalmente tuvo que dejar que todas estas familias de «dinero nuevo» entraran en la sociedad, porque su riqueza era innegable. Iban a construir su propia sociedad si no lo hiciera.

¿Qué tan precaria es la posición de Bertha? ¿Será suplantada por alguien más joven y más rico en algún momento también?

Sobre su cadáver. Ella va a bajar balanceándose.

Esta temporada salió ya que ha renovado atención en la clase multimillonaria. Hemos visto su influencia política, con personas como Elon Musk y Mark Zuckerberg acelerando con Trump. Y tuvimos el circo de medios que rodeó la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. ¿Ves paralelos entre la época que representa el programa y lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy?

Veo paralelos devastadores. En un nivel, ¿me preocupa que estemos humanizando a los multimillonarios? Pero en otro, me alegra que la gente esté prestando atención a las consecuencias del capitalismo en etapa tardía que se pusieron en marcha durante la era dorada. Es una conversación útil tener, y creo que eso es lo que hace el buen arte. Sabes, estas personas que estamos jugando no eran necesariamente buenas personas. La razón por la que construyeron museos y casas de ópera es rehabilitar su reputación como señores de trabajo terribles, horribles y castigadores. Se aprovecharon de todos, y luego tuvieron que devolver parte de su dinero como caridad para fingir que no eran tan malos. Nuestros multimillonarios hoy ni siquiera hacen eso. Ya no hay vergüenza. Ni siquiera fingen ser buenos. Están adquiriendo abiertamente y descaradamente lo que quieran a expensas de todos los demás.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.