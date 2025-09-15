Carretera de peaje gratis Fatmawati – ¡Bulus se inaugura oficialmente esta tarde! Verifique las rutas alternativas e ingeniería de tráfico en TB Simatupang

Yakarta, Viva – Los residentes del sur de Yakarta ahora pueden respirar libremente. Gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta abre oficialmente un carril tol gratis Desde Fatmawati hasta Lebak Bulus, a partir del lunes por la tarde, 15 de septiembre de 2025.

Esta política es parte de una prueba de ingeniería de tráfico en la sección Camino TB Simatupang Hasta Jalan Ra Kartini, que se sabe que es vulnerable al mal tráfico durante la hora pico.

«El juicio es válido del 15 al 19 de septiembre de 2025, a las 17.00-20.00 WIB», escribió la cuenta de Instagram de la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub), citada el lunes 15 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Transporte DKI Jakarta, Syafrin Liputo, afirmó que este carril libre solo se aplica a vehículos de cuatro ruedas. El carril más a la izquierda en la puerta de peaje Fatmawati 2 se abre sin una tarifa especial para los autos que quieren ir al bulus de Lebak.

«Aproveche este camino libre. Pero recuerde, solo cuatro ruedas. Las motocicletas y los vehículos grandes tienen prohibido ingresar», dijo Syafrin.

Además de la carretera de peaje gratuita, el gobierno provincial de DKI Yakarta también cierra varios puntos de inflexión y cierto acceso de carretera, de modo que el flujo del vehículo es más suave. Por ejemplo:

1. Regrese antes de que se cierre la intersección Fatmawati, transferida al Antasari Susun Simpang;

2. Acceso de izquierda a derecha antes de que se cierren los puntos cuadrados, el vehículo se dirige al Ciputat Raya U-Turn frente a FedEx.

La agencia de transporte también recomienda que el conductor use la ruta alternativa A través de Jalan Ra Kartini, Ciputat Raya, al peaje de Desari. El gobierno provincial de DKI Jakarta recuerda a los usuarios de la carretera que sigan las reglas, cumplan con la dirección de los oficiales en el campo y siempre prioricen la seguridad.

El siguiente es un camino alternativo para reducir la densidad de tráfico en Jalan TB Simatupang a Jalan Ra Kartini:

1.

2. Flujo de tráfico desde el este (Pondok Labu/Cipete/Fatmawati) que girará la dirección aún puede usar el bulus de Lebac de U-Turn;

3. Flujo de tráfico desde la dirección de JL. Adiansi que quiere ir hacia el este (Fatmawati) puede pasar por la sección RA Kartini Road, directamente a la intersección de Bulus LeBak y luego volver a convertir en U Ciputat Raya (frente a FedEx);

4. Flujo de tráfico desde el oeste (Lebak Bulus/Pondok Indah) que rotará la dirección puede usar Antasari de giro en U;

5. Rutas alternativas para el flujo de tráfico desde el norte (Jalan Pangeran Antasari) y la dirección este (Cilandak/Kampung Rambutan) que irá a Pondok Labu puede pasar por el Desari-Off Ramp Andara Raya Toll Road, luego girar la dirección en la Intersección de River Street, continuando usando Jalan Andara Raya, Jalan Margasatwa, Jalan Labú Pondok.