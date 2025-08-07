Carreras de China para contener brote de Chikungunya en medio de casos crecientes







Un brote de la Virus chikungunya En China, ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas de las redes de mosquitos y nubes de desinfectante, amenazando multas para las personas que no dispersan el agua estancada e incluso desplegar drones para cazar terrenos de cría de insectos.

Se han informado más de 7000 casos de la enfermedad hasta el miércoles, centrado en gran medida en el centro de fabricación de Foshan cerca de Hong Kong, que solo ha informado un caso. El número de casos nuevos parece estar disminuyendo lentamente, según las autoridades.

Chikungunya se extiende por mosquitos y causa fiebre y dolor en las articulaciones, similar a la fiebre del dengue, con las personas jóvenes y mayores y aquellas con afecciones médicas preexistentes con mayor riesgo.

Se podía ver a los trabajadores cívicos rociando desinfectante alrededor de las calles de la ciudad, áreas residenciales, sitios de construcción y otras áreas donde las personas pueden entrar en contacto con mosquitos con virus que nacen en agua estancada.

