Carreras de Chery Tiggo 9 CSH, accidente de Tesla y tendencias de los automóviles chinos

Jacarta – El sábado 11 de octubre de 2025, VIVA Automotriz llega con la noticia más viral que se está comentando actualmente, desde la prueba de exceso de velocidad de Chery Tiggo 9csh a las investigaciones de accidentes tesla y tendencias móvil chino que enamoró a los alemanes.

Lea también: Conduciendo el Chery Tiggo 9 CSH AWD en circuito: resultados más allá de las expectativas



1. Conducir el Chery Tiggo 9 CSH AWD en el circuito: resultados más allá de las expectativas



Prueba de manejo Chery Tiggo 9 CSH di Bridgestone Proving Ground

Lea también: Más popular: Los coches chinos son cada vez más agresivos, el nuevo BYD Atto 3 y datos sobre el etanol



Chery Tiggo 9 CSH AWD (Rp. 719,9 millones OTR Yakarta) estuvo impresionante en la prueba Bridgestone Proving Ground Karawang el 10 de octubre de 2025, aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos (los medios lograron 5,1 segundos) con una transmisión receptiva y potencia lineal a las cuatro ruedas. Leer más

2. ¡Emocionante! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático

Lea también: ¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático



La NHTSA está investigando el sistema de conducción autónoma total (FSD) de Tesla en 2,88 millones de vehículos después de más de 50 informes de infracciones graves, como pasarse semáforos en rojo, entrar al carril opuesto e incidentes repetidos en Joppa, Maryland, que provocaron 14 accidentes/incendios y 23 heridos sin víctimas mortales. Leer más

3. Los alemanes empiezan a enamorarse de los coches chinos.

El mercado automovilístico alemán en 2025 muestra un aumento en las matriculaciones de automóviles chinos: BYD 3.255 unidades en septiembre (un aumento interanual del 2.225%, 11.818 unidades acumuladas, un aumento del 560%), MG Roewe 2.615 unidades (un aumento del 269,9%, 18.261 unidades acumuladas), Leapmotor 910 unidades, XPeng 241 unidades (un aumento del 630,3%), Leer más