Carrera por la alcaldía de Nueva York: Trump respalda a Andrew Cuoso frente a Zohran Mammanina







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025, atacando al candidato socialista demócrata. Zohran Mamdani e instando a los votantes a respaldar al exgobernador Andrew Cuomo. Trump calificó a Mamdani de “comunista” y afirmó que su victoria conduciría a un “desastre completo y total” para la ciudad, informó la agencia de noticias ANI.

En una extensa publicación en Truth Social, Trump dijo que restringiría los fondos federales a Nueva York si Mamdani fuera elegido.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a alcalde de la ciudad de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, aparte del mínimo requerido, a mi amado primer hogar”. Triunfo escribió, y agregó: «Como comunista, esta otrora gran ciudad tiene CERO posibilidades de sobrevivir. Sólo puede empeorar con un comunista al mando».

El Presidente de Estados Unidos dijo que era su deber proteger los intereses nacionales y advirtió que Nueva York enfrentaría “un completo y total desastre económico y social” bajo el liderazgo de Mamdani.

Trump, que ha tenido una historia complicada con Cuomo, dijo que preferiría ver ganar al demócrata que a Mamdani, informó ANI.

“Preferiría ver ganar a un demócrata, que ha tenido un historial de éxitos, que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, escribió. «Ya sea que a usted personalmente le guste Andrew Cuomo o no, realmente no tiene otra opción. Debe votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo. Mamdani no».

El presidente de estados unidos También atacó al candidato republicano Curtis Sliwa, advirtiendo que “un voto por Sliwa es un voto por Mamdani”.

Durante una entrevista reciente de CBS 60 Minutes, Trump reiteró su posición y dijo que sería difícil asignar dinero federal a una ciudad de Nueva York “dirigida por comunistas”.

«Si es entre un mal demócrata y un comunista, siempre elegiré al mal demócrata», dijo.

Mamdani, de 34 años, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York y socialista demócrata nacido en Uganda, respondió en X con una publicación sarcástica: «Felicitaciones, @AndrewCuomo. Sé lo duro que trabajaste para esto», escribió, compartiendo una lectura gráfica que decía «TRUMP respalda a CUOMO».

Según The Hill, Mamdani actualmente lidera la carrera con un 50 por ciento de apoyo, seguido por Cuomo con un 25 por ciento y el republicano Curtis Sliwa con un 21 por ciento, con alrededor del 4 por ciento de los votos. votantes indeciso.

