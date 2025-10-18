Carrera de velocidad llena de drama, Alex Márquez salva a Gresini Racing en Phillip Island

VIVA – Equipo BK8 Gresini Racing MotoGP que cuenta con el apoyo total de Federal Oil, apareció lleno de lucha en la carrera Sprint MotoGP Australia 2025 que se celebrará en el Circuito de Phillip Island, el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: Los nuevos jugadores de MotoGP envían una fuerte señal sobre los números de las carreras de 2026



Esta corta pero tensa carrera fue una dura prueba para sus dos corredores principales, Álex Márquez (#73) y Fermín Aldeger (#54), que pilota una Ducati Desmosedici GP24.

Ambos parecieron competitivos desde la sesión de clasificación. Álex Márquez registró un tiempo de 1 minuto 26.920 segundos, mientras que el debutante Fermín Aldeguer no se quedó atrás con un registro de 1 minuto 26.995 segundos. Esta nota confirma las prestaciones cada vez más sólidas de la Desmosedici GP24 gracias al brebaje técnico del equipo mecánico de Ducati.

Lea también: Ducati da la señal: Marc Márquez puede presentarse en MotoGP Valencia



Sin embargo, el drama ocurrió en la carrera Sprint. Alex Márquez fue rápido al principio, pero tuvo problemas después de elegir el neumático delantero equivocado. Aun así, el corredor español siguió mostrándose constante y pudo terminar en sexta posición, sumando cuatro valiosos puntos a su clasificación personal. Ahora, los puntos totales de Márquez han llegado a 366 puntos.

«Después de un comienzo tan bueno, esperaba mejores resultados. Desafortunadamente, elegí el neumático delantero equivocado y el compuesto medio se desgastó después de cuatro vueltas. Pero mañana podemos recuperarnos con el neumático trasero medio, lo que me da confianza. Sólo hay que ver las condiciones del viento, porque eso podría ser un factor determinante», dijo Alex Márquez.

Lea también: Marco Bezzecchi habla sobre la penalización de Phillip Island MotoGP: ¡Lo daré todo!



Mientras tanto, Fermín Aldeguer se enfrenta a un gran reto tras arrancar la carrera desde la séptima posición. La pista de Phillip Island, conocida por ser difícil de adelantar, hace que la lucha sea aún más dura. Aunque se mostró agresivo, Aldeguer tuvo que tragarse la mala suerte tras caer en la curva seis.

«Podemos hacerlo mejor en la clasificación. Salir desde la séptima posición es bastante difícil, especialmente en una pista que es difícil de adelantar. Me caí, pero afortunadamente no me lesioné. Mañana seremos más fuertes y ojalá podamos ser uno de los destacados», dijo Aldeguer.

Aunque no consiguió finalizar, Aldeguer se mantuvo en la octava plaza de la clasificación con un total de 181 puntos.