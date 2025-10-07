Caroline Goodall dirige el cortometraje

El tráiler oficial de “The Second Time Around”, el cortometraje de Jack Howard, candidato al Oscar y al BAFTA, protagonizado por el protagonista de “La lista de Schindler” Carolina Goodallha sido liberado.
El tráiler comienza en una noche lluviosa, con el personaje de Goodall acercándose a un restaurante mientras un empleado, interpretado por la actriz de “This City Is Ours” y Hannah Onslow de “Jay Kelly”, se está cerrando. «Esta es la primera vez que vuelvo aquí desde entonces», dice Goodall con una voz en off siniestra. «Y lo pensé y lo quise por un tiempo, simplemente no pensé que podría hacerlo. No sabía qué haría si lo hiciera».
“The Second Time Around” sigue a una camarera (Onslow) que, “mientras cierra un café, se enfrenta a una misteriosa mujer mayor (Goodall)”, según un comunicado de prensa. «En esencia, esta película es una historia íntima y cambiante sobre el amor, el dolor y el peso de los momentos que aún no sabemos que llegarán a definirnos».
El corto, que se ha asociado con la organización benéfica LGBTQ+ MindOut, ganó el premio a la mejor ciencia ficción en el Festival de Cine HollyShorts en agosto, así como el gran premio en el Festival de Cine de Ealing en Londres. Se transmitirá en Channel 4 en el Reino Unido este otoño como finalista a la mejor película británica en el Festival de Cine Iris Prize LGBTQ+ en asociación con Film4. Después de su debut, “The Second Time Around” estará disponible para transmitir en el sitio web de Channel 4 durante un año.
“The Second Time Around” es producida por Ash Horne y Max Marlow con el apoyo de 42, en asociación con A Marlow’s Production, Dull Boy Pictures y Two Magpies Entertainment. Los productores ejecutivos son Lord Bilimoria, Hedda Lornie Archbold, Otis Bell, Clancie Brennan, Katie Davidson, Edward Hubbard, Gavin Thain, Georgia Wilder y Claire Willats.
Mira el avance de “The Second Time Around” a continuación.