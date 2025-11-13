Caroline Flack Doc de Hulu le devuelve su historia a la presentadora de ‘Love Island UK’

En diciembre de 2019, uno de los presentadores de televisión más exitosos de Gran Bretaña, Carolina FlackSe convirtió en blanco de un incesante escrutinio mediático tras presuntamente agredir a su novio, el tenista Lewis Burton, con una lámpara. Dos meses después, la otrora vibrante personalidad televisiva se suicidó.

En HuluLa docuserie de dos partes de «Caroline Flack: Search for the Truth», el director Christian Collerton, narra cómo Flack pasó de ser la querida presentadora de exitosos programas de competencia, incluidos «The X Factor» y «Love Island UK», a ser una paria después de ser arrestada en relación con el asalto, del cual se declaró inocente.

La serie se cuenta a través de los ojos de la madre de Flack, Christine, mientras celebra la vida y la carrera de su hija y al mismo tiempo busca comprender y encontrar respuestas a los eventos que llevaron al suicidio de Caroline en febrero de 2020. Christine intenta determinar si los medios y el sistema de justicia estaban tratando a su hija de manera justa, o si la estaban juzgando y atacando injustamente debido a su fama y el deseo de los medios de producir historias clickbait sobre la caída de una estrella.

«El legado de Caroline a los ojos del público británico ha quedado muy contaminado por los acontecimientos de su arresto y los dos meses previos a su muerte», dice Collerton. «Pero al observar los detalles de lo que realmente sucedió, lo que hacemos en esta serie, queda claro que mucho de lo que se informó en los periódicos no fue lo que realmente sucedió. Christine quería al menos replantear y recuperar la narrativa de su hija».

Testimonios de primera mano de la familia de Flack, amigos, ex publicista, abogado, así como del ex fiscal jefe del Crown Prosecution Service (CPS), y algunos miembros de la prensa que parecían tener la misión de destruir al hombre de 40 años, revelan varias inconsistencias en el caso contra Flack. Según la serie, Flack causó un daño físico mínimo a Burton, quien no creía que su novia debiera ir a juicio. También se revela que Flack golpeó a Burton en la cabeza con su teléfono y no con una lámpara. Las imágenes de un dormitorio empapado de sangre tomadas inmediatamente después del presunto asalto, que aparecieron ampliamente en periódicos y tabloides británicos, también eran engañosas. Los medios informaron que la sangre era de Burton, pero no lo era. Era la sangre de Caroline que cubría las sábanas, causada por una herida autoinfligida. Flack pasó 12 horas en el hospital después del incidente; Burton no recibió ningún tratamiento médico.

“Si le preguntas a la mayoría de las personas que llegaron a esto antes de que saliera la serie, que me hablen sobre Caroline Flack, dirían: ‘Ella es esa presentadora que agredió a su novio con una lámpara y se cortó, y había sangre por todos lados, y luego se suicidó’”, dice Collerton. «Esencialmente, esa fue la historia que difundió el CPS, y luego también en los periódicos. Pero cuando miras las pruebas que Christine reunió durante un período de cuatro años, es una historia completamente diferente».

A Flack y Burton no se les permitió comunicarse durante el período previo al juicio, que habría incluido imágenes de la cámara corporal de Flack supuestamente sufriendo un colapso mental inmediatamente después de la agresión. El presentador de televisión se sintió avergonzado por las imágenes y rotundamente no quería que se hiciera público. También se recomendó a Flack que no hablara públicamente. Antes de su muerte, vendió su piso en Londres y se mudó a un apartamento del que rara vez salía. La docuserie narra la lucha de Flack en sus últimos dos meses de vida para reconciliar a la persona que creía ser con la retratada por la prensa sensacionalista, mediante el uso de mensajes de texto que envió a amigos y familiares.

«Uno de los puntos fundamentales de la película es lo que sucede cuando te quitan la verdad de las manos y la manipulan», dice Collerton. “Caroline no tuvo voz durante esos dos últimos meses de su vida, y esta serie de películas trata de devolverle esa voz y permitirle decir la verdad.

“Caroline Flack: Search for the Truth” se transmite en Hulu y Disney+. La serie fue producida por Curious Films, la productora detrás del documental de 2021 “Caroline Flack: Her Life and Death”.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 o visite SpeakingOfSuicide.com/recursos.