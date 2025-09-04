Carol Morley hará una adaptación de características de su novela ‘7 millas fuera’

La directora de «Dreams of a Life», Carol Morley, está en preproducción en una adaptación cinematográfica de su novela semiautobiográfica «7 Miles Out», Variedad ha aprendido.

Publicado por primera vez en 2015, «7 Miles Out» se basa en la historia de la turbulenta adolescencia de Morley después del suicidio de su padre. Cuenta la historia de Anne, quien, después de perder a su padre en circunstancias trágicas, encuentra consuelo y problemas en el Manchester Escena musical de los años 70 y 80. La novela tiene lugar durante un período de siete años.

El nominado de BAFTA, Morley, está escribiendo y dirigiendo la adaptación, mientras que su colaborador Cairo Cannon producirá a través del vehículo de producción del dúo Cannon y Morley Productions.

La película se debe a que comenzará a filmar este noviembre en Manchester.

Morley ha discutido anteriormente lo difícil que ha sido despegar la película, entre no menos de tener que revisar los dolorosos recuerdos en torno a la muerte de su padre. «Por alguna razón, pensé ingenuamente que no tendría que hacer mucho a mi libro para transponerlo para la pantalla y adaptarlo para la pantalla», dijo a la BBC en 2023. «Y descubrí que realmente comencé de nuevo … No creo que una línea de diálogo permanezca realmente del libro».

Los créditos del cineasta incluyen «Out of Blue» de 2018 protagonizado por Mamie Gummer y Toby Jones y «The Falling» de 2014, que presenta a Maisie Williams y Florence Pugh. Probablemente sea mejor conocida por su documental de drama «Dreams of a Life» de 2011, protagonizado por Zawe Ashton como una mujer cuyo cuerpo no fue descubierto durante tres años después de que ella murió sola en su departamento.