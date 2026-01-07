Carmelo Anthony critica a los Knicks después de su última derrota: «Te están engañando»

El Knicks de Nueva York Ha perdido cuatro partidos seguidos. El equipo de Mike Brown ha lucido estancado en ambos lados del balón y comienzan a surgir preguntas sobre la inconsistencia del equipo en el lado ofensivo.

Durante una reciente aparición en NBA en NBC, ex estrella de los Knicks Carmelo Anthony expresó frustración con las luchas actuales del equipo. Señaló cómo el equipo ha sido “golpeado” en los últimos partidos.

«La ofensiva al final del juego se vuelve muy, muy predecible», dijo Anthony. “La creación de tomas… Esa carga sobre Jalen Brunson es demasiado pesada sobre sus hombros noche tras noche… W

Antonio continuó.

La crítica de Anthony es justa. Los Knicks han parecido estancados en los últimos juegos y todo el elenco de apoyo ha tenido sus problemas. Si los Knicks realmente quieren ganar un campeonato esta temporada, tienen que empezar a desarrollar mejores hábitos.

Mike Brown entiende que los fanáticos de los Knicks entrarán en pánico

Durante la conferencia de prensa posterior al juego de Mike Brown tras la derrota del equipo ante el Pistones de Detroit el 5 de enero, fue honesto al entender que la base de fanáticos de los Knicks comenzará a entrar en pánico. Sin embargo, quiso subrayar que dentro de la organización están lejos de pulsar el botón del pánico.

“Como aficionado tienes derecho a entrar en pánico”. marrón dijo. “Tienes derecho a Boo, tienes derecho a animarte. Eso es lo que es esto, este es un deporte y los fanáticos de los Knicks son apasionados, y también tienen bastante conocimiento, desde el poco tiempo que llevo aquí. Así que estoy bien con cualquier cosa que hagan. Depende de nosotros asegurarnos de cuidarnos y manejar el proceso de la manera correcta”.

Sin embargo, si los Knicks continúan en su actual racha, no pasará mucho tiempo hasta que el cuerpo técnico y la gerencia comiencen a preocuparse por el producto que actualmente se está poniendo en la cancha.

Karl-Anthony Towns de los Knicks todavía se está adaptando

En papel, Karl-Anthony Towns está teniendo una temporada sólida. Está promediando 21,5 puntos, 11,5 rebotes y 2,8 asistencias, lanzando un 47,1% desde el campo y un 35,6% desde lo profundo. Sin embargo, el examen de la vista muestra que todavía se siente incómodo en su papel dentro del nuevo sistema de los Knicks.

Town abordó su período de adaptación cuando habló con los medios luego de la derrota de los Knicks ante los Pistons.

“Sistema diferente” pueblos dijeron. «Es simplemente diferente… El mayor ajuste es para mí. Como dijo Mike, hago el mayor sacrificio. Lo estamos averiguando. Tenemos un vuelo largo, una práctica mañana, tenemos que sentarnos y descubrir quiénes somos y cómo queremos volver a la pista».

Towns es uno de los grandes más talentosos de la NBA. Se supone que es la opción secundaria de Nueva York. Brown debe hacer más para ponerse al día con el sistema y cómo prosperar en su función. De lo contrario, alguien más en la plantilla de Nueva York tendrá que dar un paso al frente.

El problema es que los Knicks necesitan a Towns en su mejor momento, independientemente de quién mejore su juego. Afortunadamente, todavía le quedan más de 40 partidos de la temporada regular para llegar a donde necesita estar.