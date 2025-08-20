Carly Rae Jepsen Revisits ‘Emotion’ en Troubadour Show: Review de conciertos

Carly Rae Jepsen realmente no se dirigió a la multitud Mucho durante su show de «emoción» del décimo aniversario en el famoso trovador de Los Ángeles el martes por la noche, en lugar de dejar que el momento hablara por sí mismo. Durante aproximadamente una hora y media, la mujer de 39 años, al principio designada como una maravilla de un solo golpe después de su debut Smash «Call Me Tal vez» definido en 2012, impulsó a su tercer álbum, una alegría alegre de la Convención Pop que la transformó de un placer culpable en un fenomenón de culto titánico, trazando el camino para una carrera que nunca nuevamente alcanzó las mismas alturas pero tal vez florecida a pesar de ellos.

En ese momento, Jepsen lanzó «Emotion», primero en Japón y luego en los Estados Unidos un mes después, en agosto de 2015, «Call Me Quizás» ya había estado en todas partes. Fue administrada por Scooter Braun, cuya presencia práctica casi seguramente influyó en el video sincronizado con Lip Sync con Justin Bieber y Selena Gomez que ayudó a impulsar la canción a la viralidad temprana y, más tarde, a la cima de las listas. Su álbum de padres «Kiss», una explosión auditiva que se duchó de chispas de Coquettish, presentó a Jepsen como un sabio pop, preocupado por los mismos niños que pidió después. No había mucha profundidad, pero con la música sonando esto inmediato, realmente no importaba.

La «emoción» golpeó en un momento en que el poptimismo estaba en sus primeras etapas. El público con hambre de una estrella del pop que podía asumir el papel de un autor, Robyn acababa de lograr esto con «Body Talk» cinco años antes, para un gran éxito, y Jepsen llegó con el álbum correcto en el momento adecuado. «Emotion» fue una obra maestra pop hermética que la elevó de una radio a un músico real. Se deleitó con la alegría y el dolor y el anhelo del romance y sus muchos tonos, confectados con la hilera de artesanos de un asesino, incluidos Blood Orange, Rostam Batmanglij, Stargate, Dan Nigro y Ariel Rechtshaid. Después de su lanzamiento, algunos críticos hicieron el récord de ser demasiado impersonal. Y, sin embargo, fue tan vibrante y casi perfecto que rompió la división entre los populares y los snobs independientes. Finalmente, un álbum en el que todos podrían estar de acuerdo.

Eso estaba claro en el trovador, donde decenas de miles de fanáticos habían tratado de comprar boletos para un programa que solo podía encajar en 500 clientes. Afuera, algunos esperaban asegurar la entrada de último minuto, mientras que otros se quejaron de que se les vendiera boletos falsos. Los pocos afortunados que llegaron al interior fueron tratados con una interpretación inicial (y, acertada) de «Emotion», un álbum que reforzó la seriedad de la música pop sin tomarse demasiado en serio.

Fue un pequeño espectáculo para Jepsen, que ha encabezado el teatro griego de Los Ángeles y el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, y un regreso a casa como canadiense que estableció raíces en la ciudad. «La primera vez que llegué a Los Ángeles, tenía 26 años, y traje una pequeña maleta y seguí llamando a mis padres y diciendo: ‘Enviar más ropa'», dijo, señalando que sus padres estaban en el balcón. (Grabaron con entusiasmo gran parte del programa en sus teléfonos). «Y luego cinco años después, pensé, creo que vivo aquí. LA se ha convertido en mi hogar. Mi hogar que amo mucho y a toda la gente aquí».

Un tema recurrente de la noche fue lo alegre que apareció Jepsen mientras interpretaba canciones sobre sus propias debilidades románticas y esos brillantes momentos de promesa en la agonía de una relación. Abrió con el atronador «Run Away With Me», su icónica Sax Salvo iluminando la habitación, y fue canción por canción hasta el final del disco antes de agregar algunos lados y clásicos. Estaba armada con una banda completa: dos cantantes de respaldo, bajista, baterista, guitarrista y tecladista, pero en gran medida se apegó al guión. Fue un juego por juego en el mejor sentido. Los álbumes tan buenos no necesitan pretensiones ni demasiado, por lo que lo entregó en su forma más simple.

Jepsen ha tenido mucha práctica como showwoman, y realiza incluso los registros más personales con una sonrisa de conocimiento. Ella trabajó en el escenario y montó las plataformas elevadas a ambos lados para «problemas de niños» y «llamarme tal vez». Llegó a los movimientos de baile coordinados con sus cantantes de respaldo para la canción principal. Después de que completó el álbum con sus dos pistas de bonificación de lujo, «Never Golting Hold You» y «Love Again», corrió por «Cry» y «Store» e incluso dio una pulgada en la próxima edición del décimo aniversario, lanzando el 17 de octubre, debutando «Más», una de las cuatro canciones inquietas incluidas junto a dos «Run Away» de «Run Away».

Al final, finalmente volvió a dos de sus mayores éxitos: «Llámame tal vez» y «Corta to the Feeling», este último se convirtió en un himno gay masivo en los años posteriores a su lanzamiento. Incluso entonces, son canciones para todos. Un asistente señaló que era «uno de los ocho hombres heterosexuales» en la audiencia (otorgado, había muchos hombres homosexuales), mientras que otro observaba con su excitada hija, que acababa de comenzar el sexto grado ese día. Jepsen todavía habla con el público de manera que su música siempre lo ha hecho, como una celebración de la experiencia humana, sin importar la forma que tome.