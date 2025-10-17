Carlotta aborda el documental de Seijun Suzuki ‘Twist & Shoot Mister Suzuki’

Carlota Films está listo para coproducir “Twist & Shoot Mister Suzuki”, un nuevo y ambicioso documental sobre el autor de culto japonés Sei Jun Suzukidirigida por Yves Montmayeur (“Sangre del Toro”).

La principal distribuidora de cine clásico francés anunció el proyecto en la Festival de Cine Lumière en Lyon, donde Suzuki será honrado con una retrospectiva de cinco películas, incluido el estreno mundial de la restaurada “Carmen from Kawachi”, que se proyecta por primera vez fuera de Japón.

Una coproducción entre Brilliant Pictures, Beall Productions y Carlotta Films, en asociación con Nikkatsu Corporation, que posee los derechos globales de casi todas las películas de Suzuki, el documental explorará la vida y el legado del cineasta que redefinió el cine japonés de posguerra con clásicos de culto como «Tokyo Drifter» y «Branded to Kill».

Trabajando dentro del rígido sistema de estudio del Japón de la década de 1960, Suzuki rompió todas las reglas del libro y produjo películas de gánsteres salvajes llenas de color pop-art, humor absurdo y edición radical. Aunque a menudo fueron descartadas en ese momento, sus películas influyeron en generaciones de cineastas, desde Jim Jarmusch, Quentin Tarantino y Wong Kar-wai hasta Baz Luhrmann, Damien Chazelle, John Woo y Yorgos Lanthimos.

El documental rastreará la visión singular de Suzuki a través de material de archivo poco común, entrevistas con el propio Suzuki, su protagonista habitual Joe Shishido y el diseñador de producción Takeo Kimura, junto con directores contemporáneos inspirados en su trabajo.

Montmayeur, especialista del cine japonés (“Ciudadano Kitano”, “Tokyo Paranormal”) y actualmente en Lyon para presentar su documental de Guillermo del Toro “Sangre del Toro”, dijo que la película reflejará el “estilo free jazz” de Suzuki, rompiendo con las convenciones documentales tradicionales.

Marcado para matar

Si bien se centra en el cine, el documental también explorará cómo la firma visual de Suzuki se extendió a otras formas de arte, desde el manga cuyo encuadre audaz y ritmo frenético le deben mucho a la sensibilidad pop de Suzuki, hasta el arte visual contemporáneo, donde su juguetón desprecio por las convenciones ha dejado una marca indeleble.

La colaboración de Carlotta con Nikkatsu va más allá de la película. La distribuidora francesa encabeza una importante campaña para reintroducir la obra de Suzuki al público mundial, comenzando con las proyecciones de Lumière y continuando con el lanzamiento de 11 películas en cines y entretenimiento en el hogar el próximo año.

El proyecto refleja la filosofía más amplia de Carlotta, dijo el fundador Vincent Paul-Boncour. Variedad. «Carlotta Films siempre ha buscado ir más allá del ‘simple’ estreno o retrospectiva de una película. Después de nuestros documentales sobre Kinuyo Tanaka, Kiju Yoshida y el cine de Bollywood, esta colaboración con Yves Montmayeur ofrecerá al público una comprensión más profunda del trabajo de Suzuki y ayudará a ampliar su alcance en plataformas y medios».

Junto al proyecto Suzuki, Carlotta llega al 13° Marché International du Film Classique (MIFC) del Festival Lumière con una serie de adquisiciones de alto perfil. El distribuidor francés ha adquirido “Queen Kelly” (1929), el legendario clásico mudo inacabado de Erich von Stroheim, en una versión recién reconstruida y nunca antes vista restaurada en 4K. La película, adquirida a Kino Lorber en nombre de Milestone Films, se proyecta esta semana en Lyon en el marco de la sección “Sublimes Moments du Muet” del festival.

Carlotta también está ampliando su catálogo húngaro con 14 títulos restaurados de Miklós Jancsó, adquiridos del National Film Institute – Film Archive de Budapest, incluidas obras de culto “The Round-Up” (1966) y “Red Psalm” (1972), junto con joyas más raras como “Electra, My Love” (1974) y “Hungarian Rhapsody” (1979). Hungría es el país invitado de honor de este año en el MIFC.

El Festival de Cine Lumière se celebrará en Lyon y sus alrededores hasta el 19 de octubre, y el MIFC cerrará el 17 de octubre.