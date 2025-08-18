Carl Rinsch estaba en ‘estado de psicosis’ en ‘White Horse’

Abogados defensores para el director Carl Rinsch Tengo la intención de argumentar que estaba en un «estado de psicosis» cuando estaba haciendo «caballo blanco» y, por lo tanto, no puede ser declarado culpable de defraudar a Netflix de $ 11 millones.

En una moción presentada el lunes, la defensa declaró que tienen la intención de llamar a un psiquiatra, el Dr. John Mariani, para demostrar que Rinsch era incapaz de formar la intención requerida para un cargo de fraude.

«También se espera que el Dr. Mariani testifique que las condiciones mentales del Sr. Rinsch probablemente fueron exacerbadas por factores externos, incluido el uso de estimulantes recetados y el impacto psicológico de la pandemia Covid-19», declaró la defensa.

Rinsch que procesarED en marzo por los cargos de que gastó fondos de producción en criptografía y en lujosos gastos personales, incluidos dos colchones suecos hechos a mano por valor de $ 650,000. Se declaró inocente y se debe en la corte por una audiencia el martes.

En un caso de arbitraje anterior, Rinsch denegado que su comportamiento errático fue el resultado de una enfermedad mental, diciendo que se debió a su trastorno del espectro autista.

«Lo que sea que esté sucediendo allí, puedo decirle que no está inducido por drogas», testificó en una audiencia de arbitraje. «No está mentalmente enfermo. Está exacerbando un neurotipo diferente que la mayoría de las personas podrían no ser capaces de entender».

Como resultado del caso de arbitraje, Rinsch enfrenta un juicio civil de $ 11.8 millones.

Sostiene que es indigente. Está siendo representado por la oficina del defensor público federal, y ha pedido ser transportado a Nueva York a expensas del gobierno.

Los abogados de Rinsch pidieron al tribunal que transfiriera su caso a Los Ángeles, argumentando que no hay una buena razón para probarlo en Nueva York.

«Esta es una historia de Hollywood», escribieron, señalando que Netflix y Rinsch están basados en Los Ángeles, ahí es donde ocurrió la supuesta mala conducta y ahí es donde están los testigos. «Es el único lugar conveniente para esta prueba: este caso no podría tener una conexión más fuerte con California o una conexión más débil con Nueva York».

Netflix invirtió $ 55 millones para hacer «White Horse», que nunca se completó. La producción comenzó en Brasil en 2019 y superó el presupuesto. Los fiscales alegan que Rinsch engañó a Netflix cuando buscó fondos adicionales en 2020, solo para apostar el dinero en inversiones arriesgadas y luego usarlo para comprar automóviles de lujo y muebles antiguos.

Rinsch ha mantenido que los gastos estaban conectados a la producción.

En una moción separada el lunes, la defensa buscó suprimir los frutos de las órdenes de allanamiento para las cuentas de correo electrónico de Rinsch y los dispositivos digitales. La defensa argumentó que el gobierno no tenía una causa probable de que se hubiera cometido un delito cuando obtuvo las órdenes de arresto.

La defensa también buscó invalidar cinco cargos del uso de fondos ilícitos para hacer una transacción, argumentando que la ley es inconstitucional. En otra moción, la defensa argumentó que los fiscales no han explicado las declaraciones precisas que Rinsch hizo a Netflix que eran fraudulentas.

«El Sr. Rinsch permanece en la oscuridad en cuanto a cómo se alega exactamente de haber defraudado a Netflix», escribieron, buscando obligar al gobierno a explicar su teoría con más detalle. «El Sr. Rinsch no puede preparar adecuadamente su defensa al cargo de fraude de alambre sin información adicional».

El juez Jed Rakoff ordenó previamente que el servicio de alguaciles de EE. UU. Facilite el transporte no custodial de Rinsch a Nueva York para asistir a la audiencia el martes.

Actualmente una prueba está programada para el 2 de diciembre.