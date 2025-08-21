Carl Bernstein, Bob Woodward para reunirse en todos los hombres del presidente leyendo

Carl Bernstein y Bob Woodward hablarán sobre sus informes de investigación sobre Watergate, un capítulo ignominioso de la historia estadounidense que se inmortalizó en la película de 1976 «Todos los hombres del presidente».

Los dos periodistas legendarios participan en un Talkback, moderado por Alec Baldwin, luego de una lectura de una noche de «todos los hombres del presidente» el 25 de agosto en Guild Hall en los Hamptons.

Dustin Hoffman y Robert Redford protagonizan Bernstein y Woodward en «Todos los hombres del presidente», lo que sigue a los reporteros del Washington Post mientras descubren el escándalo político que condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon. Aunque Hoffman y Redford no estarán en el evento de caridad, se han alistado varios nombres repletos de estrellas para participar, incluidos Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Baldwin, Nathan Lane, Andy Cohen, Wendell Pierce, J. Smith-Cameron, Kenneth Lonergan, Victor y Ramy Youssef. Esta lectura será dirigida por John Benjamin Hickey.

«El poder de los valores, la importancia de preservar la historia, reconocer a aquellos en cuyos hombros nos paramos y usar el pasado como una brújula para el presente y el futuro. Somos privilegiados casi 50 años después para celebrar a Carl Bernstein y Bob Woodward y hacer que participen en la lectura de la etapa del lunes por la noche», dijo Debby Hirshman, director ejecutivo de Center de West Park, el organizado artístico de West Arts and Community Hub. «Justo cuando esta actuación preserva el pasado, el Centro en West Park, el elenco de Star Studded y el equipo de ‘todos los’ hombres ‘del presidente están comprometidos a salvar el punto de referencia de Nueva York, la Iglesia Presbiteriana del Parque Oeste. Estamos comprometidos a preservar el legado de Joseph Papp, quien comenzó su teatro allí, los Pastores Civiles que trajeron los derechos civiles de esta Iglesia del Sur del Sur, la primera casa de Dios de la Gode, y más de lo que se convirtió en un teatro de su teatro, que trajo a los pastores de 2010.

La actuación se dedica a la memoria del director Mark Brokaw por sus contribuciones al teatro y sus esfuerzos para hacer crecer el centro en West Park y salvar la histórica Iglesia Presbiteriana del West Park.

(En la foto de arriba: Robert Redford y Dustin Hoffman en «Todos los hombres del presidente»)