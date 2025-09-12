Carín León anuncia 2026 espectáculos de la esfera en Las Vegas

Carín León está listo para convertirse El primer artista latino en tocar en la esfera de Las Vegas, con tres fechas programadas para el próximo año.

León se dirigirá a Sin City para actuar en el lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026, como parte de la celebración del Día de Independencia mexicana de Las Vegas. El compromiso limitado será producido por AEG Presents y utilizará la pantalla LED de alta resolución de Sphere para crear una experiencia inmersiva.

El artista de Música Mexicana hace el anuncio un año después de su cuarto álbum «Boca Chueca, Vol. 1» se lanzó en mayo de 2024. Luego anunció una gira internacional en apoyo del disco, haciendo apariciones en Coachella y Stagecoach antes de ir a la carretera para paradas en Norteamérica y Europa. La gira incluyó una noche en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y otra en el estadio BMO en Los Ángeles.

El mes pasado, León obtuvo un sencillo con «Me Está Dolido», una balada colaborativa con Alejandro Fernández. La canción, que se traduce en «It’s Hingting Me» en inglés, llegó al número 1 en la lista regional de avión mexicano regional y fue incluida en una edición especial de su álbum «Palabra de To’s».

León se une a una creciente lista de artistas para organizar residencias en Sphere, que abrió en septiembre de 2023 con U2 realizando un tramo de 40 show titulado «U2: UV Atchung Baby Live at Sphere». En el tiempo desde entonces, Sphere ha presentado las residencias de Dead & Co., Eagles, Anyma y Phish.

Las preventas para los espectáculos de la esfera de León comenzarán el 23 de septiembre a las 12 pm Pt. El general OnSale comienza el 26 de septiembre a las 12 pm PT, mientras que actualmente hay un número limitado de paquetes de viaje VIP exclusivos disponibles ahora.