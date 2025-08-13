Cargers La quinta ronda etiquetada como «Draft Day Steal» en la pretemporada

El Cargadores Necesitaba actualizar su grupo receptor abierto después de un tercio de mariscal de campo Justin Herbert’s Los yardas de lanzamiento provienen de jugadores receptor no anchos.

Los tornillos trajeron de vuelta Mike Williams (quien se retiró el primer día del campo de entrenamiento), extendido Reactivo de Jalen y redactó a dos receptores abiertos en el draft de este año.

Selección del draft del día 3 Keandre Lambert-smith ha impresionado a Kristopher Knox de Bleacher Report, con Knox llamando a Lambert-Smith robo del draft de la NFL 2025 Después de dos juegos de pretemporada.

«Los Chargers de Los Ángeles ingresaron a la temporada baja de 2025 que necesitaba mejorar la profundidad de su receptor. Durante el draft, utilizaron una selección de segunda ronda en el receptor de Mississippi Tre Harris Antes de regresar y reclutar a Keandre Lambert-Smith de Auburn en la Ronda 5 «, escribió Knox.» Muchos fanáticos (y entusiastas de la fantasía) esperan grandes cosas de Harris como novato. Sin embargo, su draft compañero ha generado mucho zumbido interno durante el campamento de entrenamiento «.

«Lambert-Smith ciertamente tiene las herramientas físicas para tener un impacto temprano. Con un marco de 6’1», 190 libras y una velocidad de 4.37 segundos, puede generar coincidencias como un objetivo perimetral … no se sorprenda si Lambert-Smith empuja a Harris, Quentin Johnston y el recientemente firmado Allen noneman por tiempo de juego al lado de Ladd McConkey esta temporada «.

Keandre Lambert-Smith en el juego del Salón de la Fama

Keandre Lambert-Smith fue uno de los momentos brillantes para los Bolts en el juego del Salón de la Fama, ya que lideró a LA con 43 yardas de recepción y atrapó un touchdown. «Me presionaron y simplemente convertí una ruta a un desvanecimiento», dijo Lambert-Smith después del juego, a través del sitio web de Chargers. «Simplemente mostró la confianza que la ganancia de los receptores de los QB, dispuestos a tomar esos disparos individuales cuando las oportunidades se presentan».