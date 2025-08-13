Cargers La quinta ronda etiquetada como «Draft Day Steal» en la pretemporada

El Cargadores Necesitaba actualizar su grupo receptor abierto después de un tercio de mariscal de campo Justin Herbert’s Los yardas de lanzamiento provienen de jugadores receptor no anchos.
Los tornillos trajeron de vuelta Mike Williams (quien se retiró el primer día del campo de entrenamiento), extendido Reactivo de Jalen y redactó a dos receptores abiertos en el draft de este año.
Selección del draft del día 3 Keandre Lambert-smith ha impresionado a Kristopher Knox de Bleacher Report, con Knox llamando a Lambert-Smith robo del draft de la NFL 2025 Después de dos juegos de pretemporada.
«Los Chargers de Los Ángeles ingresaron a la temporada baja de 2025 que necesitaba mejorar la profundidad de su receptor. Durante el draft, utilizaron una selección de segunda ronda en el receptor de Mississippi Tre Harris Antes de regresar y reclutar a Keandre Lambert-Smith de Auburn en la Ronda 5 «, escribió Knox.» Muchos fanáticos (y entusiastas de la fantasía) esperan grandes cosas de Harris como novato. Sin embargo, su draft compañero ha generado mucho zumbido interno durante el campamento de entrenamiento «.
«Lambert-Smith ciertamente tiene las herramientas físicas para tener un impacto temprano. Con un marco de 6’1», 190 libras y una velocidad de 4.37 segundos, puede generar coincidencias como un objetivo perimetral … no se sorprenda si Lambert-Smith empuja a Harris, Quentin Johnston y el recientemente firmado Allen noneman por tiempo de juego al lado de Ladd McConkey esta temporada «.
Keandre Lambert-Smith en el juego del Salón de la Fama
Keandre Lambert-Smith fue uno de los momentos brillantes para los Bolts en el juego del Salón de la Fama, ya que lideró a LA con 43 yardas de recepción y atrapó un touchdown.
«Me presionaron y simplemente convertí una ruta a un desvanecimiento», dijo Lambert-Smith después del juego, a través del sitio web de Chargers. «Simplemente mostró la confianza que la ganancia de los receptores de los QB, dispuestos a tomar esos disparos individuales cuando las oportunidades se presentan».
«Estoy feliz de poder hacer la jugada, lo que en última instancia nos permitirá tener más oportunidades. Un gran lanzamiento de Trey [Lance]. «
La ex Ole Miss Rebel fue atacada dos veces en el segundo enfrentamiento de pretemporada del equipo, pero no tuvo ninguna recepción. La falta de juego en el segundo juego de pretemporada del equipo parece mostrar que el personal de entrenamiento sabe lo que KLS trae al equipo y preferiría mantenerlo saludable para la temporada regular.
Habitación del receptor ancho
Como se dijo anteriormente, los Chargers hicieron muchas adiciones a la sala del receptor abierto.
Con los titulares McConkey y Johnston probablemente sean los dos receptores principales principales y el regreso de Allen (que tiene química con Herbert).
La actuación de Keandre Lambert-Smith en el juego del Salón de la Fama parecía solidificar su lugar en la sala de receptor ancho más bajo en la tabla de profundidad.
El receptor abierto parece continuar su racha en todo el campamento de entrenamiento, ya que está tomando instantáneas con el primer equipo y siendo atacado por Justin Herbert.
Si puede continuar construyendo, Keandre Lambert-Smith podría tener un buen tiempo de juego en su temporada de novato.
Jason García Jason García es un colaborador deportivo de Pisad Sports que se unió al equipo en 2025, cubriendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Rams de Los Ángeles y los Chargers de Los Ángeles. También cubre el baloncesto universitario para Midmajorbasketball.com. Más sobre Jason García
