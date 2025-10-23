¿Cargas a menudo tu móvil en el coche? Tenga cuidado, podría estar en riesgo

Jacarta – Las tomas USB son ahora una característica estándar en casi todos los automóviles modernos. Mucha gente piensa que este puerto se puede utilizar como un puerto USB en una computadora portátil o computadora. De hecho, no todos los puertos USB son iguales y el uso indebido puede provocar daños en el dispositivo e incluso poner en riesgo la seguridad de los datos.

En los coches más antiguos, el puerto USB generalmente sólo sirve para leer datos de dispositivos como discos flash o reproducir música. La energía liberada es muy pequeña, por lo que el proceso de carga del teléfono móvil es muy lento. Ahora, muchos automóviles nuevos admiten carga rápida gracias al USB-C y la tecnología de suministro de energía, pero aún así hay que tener cuidado.

Citado por VIVA Otomotif de Slahgear, jueves 23 de octubre de 2025, un error común que ocurre a menudo es conectar dispositivos de gran potencia, como computadoras portátiles o consolas de juegos, al puerto USB del automóvil. Estos dispositivos requieren entre 30 y 100 vatios de potencia, mientras que los puertos USB de los automóviles generalmente sólo son capaces de entregar entre 2,5 y 4,5 vatios. Como resultado, la carga no solo es muy lenta, sino que también tiene el potencial de hacer que se funda el fusible.

Algunos coches eléctricos modernos, como el modelo Tesla, sin embargo, ni siquiera eso son lo suficientemente seguros para todos los dispositivos. Lo mejor es leer el manual del coche y utilizar un enchufe de 12 voltios con un adaptador especial para dispositivos de alta potencia.

Otro problema surge cuando los usuarios intentan utilizar un concentrador o divisor USB en el automóvil. Este hábito común en las computadoras portátiles resulta ser de alto riesgo si se aplica a los vehículos. El sistema eléctrico de un automóvil no está diseñado para manejar múltiples dispositivos desde un solo puerto, por lo que puede sobrecargar y dañar el puerto USB.

Un puerto USB de coche sobrecargado puede tener un efecto en cadena en otros sistemas electrónicos. Especialmente si el hub utilizado es de baja calidad o no tiene regulador de voltaje. Para necesidades de múltiples dispositivos, es más seguro usar un cargador multipuerto que se conecte a la toma del encendedor de cigarrillos de 12 voltios, no al puerto USB principal.

Aparte de eso, los riesgos de seguridad de los datos también son una razón importante por la que se debe tener cuidado. Muchos usuarios, sin saberlo, conectan unidades flash aleatorias a sus automóviles, especialmente en vehículos de alquiler. De hecho, podría ser que el dispositivo contenga malware o programas peligrosos que puedan atacar el sistema de información y entretenimiento del coche.