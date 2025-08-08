Cardinals New Look D-Line emerge como el mayor cambio de la NFL

La producción constante en la línea defensiva era difícil de conseguir para el Cardenales de Arizona En 2024, y el equipo se aseguró de invertir mucho en el grupo para cambiar las cosas para esta temporada.

Se trajeron cinco nuevos jugadores para reforzar el frente de la defensa de los Cardenales en esta temporada baja, con cuatro miembros que regresan de la unidad del año pasado que buscan jugar una temporada completa después de las temporadas acortadas debido a una lesión en 2024.

Zaven Collins Lideró Arizona con cinco capturas el año pasado, de un total de 41 como equipo. Los números de capturas se extendieron entre los tres niveles de defensores, mostrando el éxito del coordinador defensivo Nick Rallis con la presión de la presión.

Los Cardenales terminaron 2024 con el sexto peor tasa de presión en la liga con 19.2 por ciento, y no tenía un solo jugador dentro del top 100 en la NFL en total presiones.

Una gran razón para la lucha del equipo al frente se debió a una rotación constante, con múltiples lesiones al frente, dejando a Collins y Collar de LJ Como los únicos linieros defensivos que juegan más del 50 por ciento de Snaps defensivos totales.

Los Cardenales devuelven cuatro piezas importantes que se perdieron en partes de 2024

Bj Iree Entra en su tercera temporada en la NFL después de perderse toda la campaña 2024 con un ACL desgarrado que sufrió durante el campamento de entrenamiento. El jugador de 23 años contó cuatro capturas y 40 tacleadas totales en su temporada de novato en 2023.

Aunque el entrenador en jefe Jonathan Gannon no se ha comprometido con que Ojulari esté listo para la Semana 1 de la temporada regular, la ex selección de segunda ronda seguramente tendrá un impacto a su regreso.

Darius Robinson era ‘Nunca saludable‘Durante su temporada de novato en Arizona, perdiendo 11 juegos con una lesión en la pantorrilla, y siendo afectado negativamente durante los juegos por los que cumplió.

La selección de primera ronda de 2024 terminó su último año de universidad con los Tigres de Missouri con 8.5 capturas y 14 tacleadas por pérdida, lo que demuestra que puede tener un gran impacto desde el interior.

Justin Jones Firmó un contrato de tres años de $ 30 millones con los Cardenales antes de la temporada 2024, pero solo apareció en tres juegos antes de que un tríceps desgarrado terminara su temporada. El jugador de 28 años terminó 2023 con una carrera alta de 4.5 capturas para el Bears de Chicago.

Bilal Nichols También firmó un acuerdo de tres años en 2024, ganando $ 21 millones para sí mismo. Una lesión en el cuello en la Semana 6 le hizo perder el resto del año. El veterano de ocho años tiene 14 capturas de carrera, junto con 27 TFL.

Arizona agregó cinco jugadores por adelantado tanto a través de la agencia libre como el draft

Josh sudor fue contratado para liderar la nueva fiebre del pase de los Cardenales, ganando un contrato de cuatro años de $ 76 millones en agencia libre. A través de sus siete años con el Filadelfia EaglesEl sudor contó 43 capturas y obtuvo un asentimiento de Pro Bowl en 2021.

Dalvin Tomlinson firmó un contrato de dos años y $ 29 millones esta temporada baja para encabezar el interior de la línea defensiva. El jugador de 31 años tiene 342 tacleadas en total y 19 capturas durante los primeros ocho años de su carrera.

Calais Campbell entra en su 18ª temporada de la NFL con un currículum impresionante, que incluye 110.5 capturas, seis Pro Bowls y un All-Pro del primer equipo, junto con ser nombrado para el equipo de Fame de la Fama Pro de Pro del equipo All-2010. El jugador de 38 años acordó un contrato de un año y $ 5.5 millones con Arizona.

Con la 16ª selección en la primera ronda del draft de la NFL 2025, los Cardenales seleccionaron el tackle defensivo Walter Nolen De Ole Miss. El jugador de 21 años era un All-American en 2024, terminando el año con 6.5 capturas y 48 tacleadas totales.

Jordan Burch fue la última incorporación del equipo, siendo elegido en la tercera ronda del draft de este año fuera de Oregon para salir corriendo del límite. El jugador de 23 años contó 8.5 capturas en su último año de universidad en 2024.