Cardi B’s ‘¿Soy el drama?’ Abre en el número 1

Casi siete años después de «Invasion of Privacy» sacudieron las listas y se coronó Cardi B con su primer número 1 en el Billboard 200Ella está de vuelta en la cima. Su tan esperado álbum de segundo año, «Soy el drama«, Se ha estreno oficialmente en el número 1, que ganó 200,000 unidades de álbum equivalentes en los Estados Unidos, según Luminate.

El proyecto de 24 pistas acumuló 146 millones de transmisiones oficiales en su primera semana y vendió 88,000 unidades, impulsado por un despliegue altamente activo que hizo que el álbum estuviera disponible en una variedad de formatos. Los fanáticos podrían tomar descargas digitales, múltiples prensas de vinilo e incluso descaradas «ediciones de la corte» que se burlaron de las recientes apariciones en la corte de Cardi dignas de memes. (La encontró no responsable en un caso de asalto altamente publicitado).

Nunca uno para tocarlo a salvo, Cardi llegó al lugar durante y antes de su semana de lanzamiento: apareció en las tiendas de discos independientes en todo el país y se reunió con fanáticos, posando para fotos virales y firmando álbumes.

Tras su lanzamiento en 2018, la «Invasion of Privacy» ganadora del Grammy, marcó la semana de ventas más grande para cualquier álbum de R&B y hip-hop ese año. El set ganó 255,000 unidades de álbum equivalentes en la semana que terminó el 12 de abril de 2018.

Con «Am I the Drama», Cardi registra la semana más grande para un álbum R&B/Hip-Hop de una mujer este año.

Pronto tendrá este éxito en la carretera para su primera gira en seis años, el «Little Miss Drama Tour. » La carrera de la arena de más de 30 años comenzará el miércoles 11 de febrero en Palm Desert, CA en Acrisure Arena e incluye paradas en América del Norte en Las Vegas, Los Ángeles, Vancouver, Austin, Chicago, Nueva York, Toronto, Filadelfia y más antes de terminar el viernes 17 de abril en Atlanta, Ga en State Farm Arena.